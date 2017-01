Vene transiidi kadumine kukutas ka Läti sadamate käivet

Läti pealinn Riia. (Foto: TASS/Scanpix)

Kaupade järgi võrreldes on Lätis suurim käibekaotaja Ventspilsi sadam, sest vähenenud on just naftasaaduste ja kivisöe transiit, mis seal enim käivet ja ka kasumit andis, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Ventspilsi sadama kaudu veeti möödunud aastal ligi 19 miljonit tonni kaupa, mis tähendab 2015. aastaga võrreldes 16-protsendilist langust.

Riia sadama aastakokkuvõte pole veel teada, kuid 11 kuuga veeti sealt 33 miljonit tonni kaupa ja langus on ligi 9 protsenti. Võrdluseks: Tallinna Sadama aastane kaubamaht oli 20,1 miljonit tonni ja langus 10 protsenti.

Põhjus on kõikjal see, et Venemaa suunab üha enam transiiti oma sadamate kaudu. Lätti jõudis transiidikriis Eestiga võrreldes küll hiljem, kuid jõudis ikkagi, ehkki sadamate juhid kinnitavad, et mõju on väiksem.

Ventspils teatab isegi mõne kaubagrupi mahu kasvust, eriti praamide ehk ro-ro laevade veosed, samuti malm, rauamaagikontsentraat ja puit.

Just praamiveod on Ventspilsis kasvanud: 180 000 reisijat ja kaks miljonit tonni veoseid on kogu sadama kõigi aegade rekord, ja tänavu kasvab see ilmselt veelgi, sest juba jaanuari teisel poolel peaks laevakompanii Swedish Orient Line avama Ventspilsi, Belgiat ja Inglismaad ühendava laevaliini.

Samuti on Stena Line lubanud Rootsi reise suurendada 12 korrani nädalas.

See kõik peaks tõstma mitte ainult sadama käivet, vaid aitama kõigil Kuramaa ettevõtteil eksportida oma kaupa. Iseasi, kui suures ulatuses suudetakse rahaga mõõtes Venemaa transiiti asendada.

Ka Riia sadamas on enim ehk viiendiku võrra vähenenud kivisöe ja naftasaaduste transiit, samas on konteinerveod mõne protsendiga isegi plussis. Alanud aastaks prognoosivad Riia sadama juhid veel kaheksa protsenti käibe langust.

Riiaski eeldatakse, et sadamat läbib rohkem reisijaid, arvestades Tallinki taas igapäevaseks muutunud Stockholmi reise Riiast.

Venemaaga loodetakse koostööd tihendada

Kaupade suhtes vaadatakse lootusrikkalt Kasahstani ja Hiina poole. Mõne kuu eest oli Riias Hiina peaministri osalusel suur ärifoorum, kuid lennukad plaanid tihedast kaubarongiühendusest ja muust kaubavahetusest on seni veel suures osas lootused.

Kuid lätlased üritavad koostööd jätkata ka Venemaaga, seal käis visiidil transpordiminister Uldis Augulis. President Raimonds Vējonis ja Venemaa suursaadik Aleksandr Vešnjakov kinnitasid viimase lahkumiskohtumise ajal, et Venemaa ja Läti vahelise valitsuskomisjoni tööle tuleb taas hoog sisse puhuda.