Trump Iisraelile: olge tugevad, 20. jaanuar läheneb kiiresti

Viidates eelmise nädala ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile, ütles Trump Twitteris, et Iisraeliga on käitutud "põlglikult ja lugupidamatult", vahendas BBC.

USA otsustas reedel mitte panna vetot resolutsioonile, mis kutsub üles lõpetama asunduste ehitamist okupeeritud Läänekaldal.

"Me ei saa lubada Iisraeli kohtlemist niisuguse põlglikkuse ja lugupidamatusega. Neil oli USA näol suur sõber, kuid... enam mitte. Lõpu algus oli kohutav Iraani lepe ja nüüd see (ÜRO)! Ole tugev, Iisrael, 20. jaanuar läheneb kiiresti!" kirjutas Trump Twitteris.

Umbes 140 asunduses, mis on ehitatud alates 1967. aastast, mil Iisrael okupeeris Läänekalda ja Ida-Jeruusalemma, elab üle poole miljoni juudi. Rahvusvahelise seaduse kohaselt on asundused ebaseaduslikud, kuigi Iisrael väidab vastupidist.

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but.......