Naisi meestest vähem arukaks nimetanud Poola eurosaadikut võib oodata karistus

Janusz Korwin-Mikke (Foto: AFP/Scanpix)

"Muidugi peavad naised meestest vähem teenima. Sest nad on nõrgemad, nad on väikemad ja vähem intelligentsed ning peavad vähem palka saama. Kogu lugu," lausus Korwin-Mikke BBC teatel.

Tema sõnadele reageeris teravalt hispaanlanna Garcia Perez Sotsialistide ja Demokraatide Progressiivse Liidu fraktsioonist (S&D).

"Teie arvamuse järgi ei tohiks ma siin olla ja ma tean, et see teeb teile haiget. Tean, et see teeb teile haiget ja häirib teid, et tänapäeval saavad naised selles parlamendis istuda, et esindada Euroopa kodanikke, kellel on samasugused õigused nagu teil. Ma olen siin, et kaitsta kõiki Euroopa naisi selliste meeste eest nagu teie," sõnas Perez.

Tema fraktsioon kannustas parlamendi presidenti Antonio Tajanit Poola saadikut selliste kommentaaride eest karistama. Tajani uurib nüüd, kas Korwin-Mikke läks oma märkustega vastuollu parlamendi kodukorra punktiga, mis keelab debattides laimava, rassistliku ja ksenofoobse käitumise ning keelekasutuse.

Sellise käitumise eest võib karistus ulatuda noomitusest ja trahvist kuni ajutise töölt kõrvaldamiseni, ütles parlamendi pressiteenistus.

Korwin-Mikke on sõltumatu saadik omaenda parteist, keda on varemgi parlamendis korrale kutsutud. Möödunud aastal kaotas ta kümne päeva tasu ja eemaldati viieks päevaks töölt, kuna ta võrdles Euroopasse suunduvat migrantidevoolu väljaheidetega.

2015. aasta oktoobris eemaldati sama saadik kümneks päevaks töölt parlamendis tehtud natsitervituse eest. Samal põhjusel sai toona karistada ka Itaalia saadik Gianluca Buonanno.