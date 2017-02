Malaisia politsei nõuab Kimi perelt surnukeha üleandmiseks DNA-proovi

Kim Jong-nam (Foto: AFP/Scanpix)

"Seni pole ükski perekonnaliige ega lähisugulane tulnud surnukeha tuvastama ega tagasi nõudma. Me vajame DNA-proovi mõnelt pereliikmelt, et see klapiks surnud isiku profiiliga," ütles Abdul Samah Mat. "Põhja-Korea on esitanud palve surnukeha tagasisaamiseks, ent enne surnukeha üleandmist peame me identifitseerima, kellele surnukeha kuulub."

Malaisias suri esmaspäeval teel haiglasse mees, kes on Lõuna-Korea teatel Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni poolvend Kim Jong-nam.

Kim Jong-nam jõudis enne suremist teel haiglasse öelda, et teda rünnati keemilise pihustiga. Teda piserdati pihustist esmaspäeval lennujaama ostukeskuses ja ta otsis abi infoletist, kurtes valu. Mees toimetati lennujaama arstipunkti ja suri teel haiglasse.

Kim Jong-nam oli Kim Jong-ili ning näitejanna Sung Hye-rimi poeg.

Kim Jong-nam oli Lõuna-Korea luure väitel oma elu pärast hirmul ning saatis oma poolvennale 2012. aastal kirja, kus palus enda ning oma perekonna pärast. Tal oli kahe naisega kolm last.