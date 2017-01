USA sõjajõud suurendavad oma kohalolu Euroopas

USA tankid NATO õppusel Lätis. (Foto: Reuters/Scanpix)

Selle eesmärk on astuda vastu Venemaa võimalikele agresiivsetele kavadele NATO idatiiva riikide suhtes. Sel nädalal saabusid Saksamaale USA tankid, sõjaväeveokid ja muu tehnika, mis peab järgneva kahe nädala jooksul jõudma Poola ja Balti riikidesse. Sel aastal kulutab USA oma kohalolu suurendamiseks ja tõhustamiseks Euroopas üle kolme miljardi dollari. USA ja Poola suured ühisõppused algavad juba jaanuari lõpus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tehtud on otsus nn Euroopa julgeoleku tagamise initsiatiiviks. Eesmärke on mitu: tihendada meie vägede rotatsiooni, tõhustada õppusi, kus meie väed osalevad, aidata liitlasriikidel oma võimsusi ja taristut tugevdada," loetles USA Euroopa väejuhatuse asekomandör kindralleitnant Tim Ray. "See kõik on osa plaanist. Need väed on siin otsese vastusena Vene valitsuse destabiliseerivale tegevusele Ukrainas."