Fotod ja videod: NATO kutsub Venemaad üles peatama vägivalda Ukrainas

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kutsus kolmapäeval Venemaad kasutama oma mõjuvõimu Ida-Ukraina võitlejate seas, et taaspuhkenud vägivallale lõpp teha.

"Me kutsume Venemaad kasutama oma märkimisväärset mõju mässulistele, et vägivald lõppeks," ütles Stoltenberg Brüsselis ajakirjanikele.

"Ukrainas on üle pika aja äärmiselt tõsine vägivallapuhang," ütles ta ja lisas, et nädala jooksul on relvarahu rikutud 5600 korda.

Jaanuari lõpus ägestunud vaenutegevus on peamiselt koondunud Ukraina valitsuse käes oleva Avdijivka linna ümber. Linn paikneb Kremli-meelsete võitlejate poolt kontrollitud Donetski linna lähistel.

Valitsusväed ja nende vastased tulistavad üksteist miinipildujate, suurtükkide ja rakettidega juba neljandat päeva. Sel perioodil on hukkunud vähemalt 19 inimest. Kiiev teatas, et ööl vastu kolmapäeva hukkus kolm sõdurit, Kremli-meelsete sõnul sai samal perioodil surma neli tsiviilisikut.

Lahing Avdijivka ümber on jätnud üle 20 000 inimese elektri ja sooja veeta ajal, mil piirkonnas on miinuskraadid.

Stoltenbergi sõnul on humanitaarolukord linnas raske. "Kutsume üles viivitamatult naasma relvarahu täitmise juurde ning Minski lepetes keelustatud raskerelvade äraviimisele," lisas ta.

Kiiev: Donbassis on kolmapäeval hukkunud kaks valitsusväelast

Ukraina idaosas on kolmapäeval vaenutegevuses surma saanud kaks ja haavata veel kaks valitsusväelast, teatas Kiiev.

Ukraina terrorismivastase operatsiooni (ATO) staabi teatel jätkavad vastased Ukraina positsioonide ründamist, mille tagajärjel oli kella 14 seisuga kolmapäeval surma saanud kaks ja haavata veel kaks sõdurit.

Staabi teatel jätkuvad rünnakud Ukraina positsioonidele Avdijivka linnas, Marjinka ja Krasnogorivka linnade lähistel ning Piskõ, Vodiane ja Novogrõgorivka küla lähistel. Rünnatakse tankide, raketiheitjate, suurtükkide, miinipildujate ja väiketulirelvadega, lisas staap.

Ukraina asekaitseminister Igor Pavlovski ütles varasemalt, et valitsusväelased tõrjusid kolmapäeval Avdijivkas tagasi kaks rünnakut, milles sai surma üks sõdur.

Ukraina sõjaväe transpordilennukit rünnati Musta mere kohal

Ukraina mereväe transpordilennukit An-26 rünnati Musta mere kohal väikerelvadest, ütles kaitseminister Stepan Poltorak kolmapäeval.

Ükski meeskonnaliige viga ei saanud, ehkki lendu jätkanud lennuk sai kannatada.

Juhtum leidis aset kolmapäeval, lennuk oli Ukraina majandustsooni kohal õppelennul. Lennukit tulistati naftaplatvormidelt, mille Vene föderatsioon on hõivanud, ütles Poltorak.

Venemaa ei ole juhtumit kommenteerinud.

Allikas: Ukraina kontaktrühm valmistas ette relvarahuleppe

Ukraina kontaktrühma osalised jõudsid kokkuleppele, et lahingud kontaktjoonel on vastuvõetamatud, ütles Interfaxile allikas julgeolekualarühmas.

Kontaktgruppi kuuluvad Ukraina, Venemaa ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE).

"Jõuti ühisarusaamisele, et kujunenud olukorral on äärmiselt ohtlik iseloom. Tulistamine tuleb lõpetada ja naasta Minski meetemetekogu täitmise juurde," ütles allikas kolmapäeval.

Valmistati ette dokument, mis näeb ette raskerelvastuse taasitõmbamise meetmetes ettenähtud hoiuplatsidele.

Relvarahust kinnipidamist hakkab seirama OSCE vaatlusmissioon ning Ühine Kontrolli- ja Koordineerimiskeskus (JCCC).

Ennist edastati, et Donbassi kolmepoolne kontaktrühm keskendus kolmapäeval Minskis relvakokkupõrgete tõhusa ennetamise mehhanismi otsimisele.

"Praegune päevakord suunistub esmajoones kokkupuutejoone olukorra püsikindluse taastamisele. Peab leidma hoovad poolte viivitamatuks innustamiseks relvarahust kinnipidamisele, et muuta humanitaarolukord püsikindlaks," ütles allikas Interfaxile.

Video, kus vanem naine palub Ukraina sõdureid, et need Avdijivkat maha ei jätaks.

Video, kus Ukraina sõdur teeb ülevaadet Avdijivka olukorrast välisajakirjanikele. 29. jaanuaril langes sama sõdur lahingus sama linna lähistel.