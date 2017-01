Soome peaminister sattus oma perekonna ärisuhete tõttu järjekordsesse skandaali

Juha Sipilä 2016. aasta oktoobris Brüsselis. (Foto: AFP/Scanpix)

Soome peaminister sattus järjekordsesse skandaali, mis on seotud süüdistustega, et ta tegutses peaministrina oma laste ettevõtete huvides.

Skandaal sai teisipäeval alguse, kui Iltalehti kirjutas sellest, kuidas Sipilä käis möödunud aasta veebruaris ekspordi edendamiseks mõeldud visiidil Indias. Pärast visiiti teatas aga osaliselt tema lastele kuuluv biotehnoloogiaettevõte Indiast saadud hiigeltellimusest, vahendas Yle.

India naftafirma poolt Oulu ettevõttele Chempolis tehtud tellimus ulatus 110 miljoni euroni.

Team Finland võrgustiku raames toimunud visiidil osales Sipilä ametlikult peaministrina ning kuna tema ning tema lähisugulaste ärisuhted on varemgi kriitilist tähelepanu pälvinud, on Soome peaminister sattunud praegu väga tugeva surve alla.

Kriitikat pole maandanud ka Chempolise tegevjuhi Esa Rousu kinnitused, et esialgne kokkulepe tellimuse kohta sõlmiti India ettevõttega juba 2014. aastal ning et Sipiläl polnud selle kokkuleppe sünni juures mingit rolli.

Chempolise omanikeks on Rousu perekond, Sipilä lähiringi kuuluv Oulu IT-miljardär Juha Hulkko ning Sipilä täiskasvanud lapsed.

Sipilä laste käes on investeeringufirma Fortel Invest kaudu viis protsenti Chempolise aktsiatest. Fortel Invest on omakorda Juha Sipilä enda poolt 1995. aastal loodu investeeringufirma, mille peamiseks tegevusalaks on erinevatesse tehnoloogiafirmadesse investeerimine. Kui Sipilä 2012. aastal Keskerakonna esimeheks valiti, loobus ta oma osalusest Fortel Investis oma laste kasuks.

Fortel Invest pälvis viimati tähelepanu eelmise aasta novembris, kui Sipilä sugulastele kuuluv firma Katera Steel sai suure tellimise riigile kuuluvalt Terrafame kaevanduselt. Katera Steeli aktsiatest kuulus sellel hetkel Fortel Investile viis protsenti, kuid hiljem Sipilä laste investeeringufirma sellest osalusest loobus.

Katera Steeli juhtumist erineb äsja puhkenud skandaal muuhulgas aga seetõttu, et kui esimese puhul väidab Sipilä, et ta ei teadnud, et tema lastel Katera Steelis osalus on, siis Chempolise asjus on ta ise tunnistanud, et ta on teadlik oma laste osalusest.

Uudisteagentuurile STT antud intervjuus märkis Sipilä, et ta oli kaalunud, kas Chempolise osalemine India visiidil on sobiv, ning jõudis lõpuks otsusele, et nimetatud ettevõtte nimekirjast maha tõmbamiseks pole mingit põhjust. Ylele ütles Sipilä aga, et kui Chempolis oleks delegatsioonist välja jäetud, siis oleks hoopis seda ettevõtet ebavõrdselt koheldud.

India visiidile ei valitud ettevõtteid kusjuures eraldi, vaid selles osalesid need firmad, mis olid vastanud avalikult esitatud kutsele.

Soome rahvusringhääling teatas oma kolmapäevases uudises ka seda, et Chempolis on saanud riigilt miljoneid eurosid toetusi juba 1997. aastast alates, kuid suurtest toetustest hoolimata pole ettevõttes arendatavat biotehnoloogiat suudetud veel kuskil kaubanduslikult rakendada. Seetõttu on ettevõtte ka juba mitu aastat majanduslikes raskustes olnud.

Ettevõtte olukord aga paranes märgatavalt eelmise aasta oktoobris, kui riigiettevõte Fortum investeeris sinna rohkem kui kuus miljonit eurot. Samal ajal tegi nelja miljoni euro suuruse investeeringu ka eraettevõte Taaleri Kiertotalous. Nendele investeeringutele järgnes siis peagi ka suurtellimus Indiast.

Soome õiguskantslerile on kolmapäevase seisuga esitatud neli avaldust, milles palutakse kontrollida peaminister Sipilä huvide konflikti seoses Chempolise osalemisega India visiidil. Soome seaduste kohaselt võib Soome kodanik teha vastava avalduse nii õiguskantsleri büroole kui ka parlamendi vastavale õigusküsimuste ametnikule. Parlamenti pole ühtegi avaldust sellel teemal veel laekunud.

Soomes sai novembri lõpus alguse skandaal, mis on seotud peaminister Juha Sipilä väidetava katsega rahvusringhäälingu uudistetööd mõjutada. Juhtum viis terava vastasseisuni ajakirjanike ja Yle peatoimetaja Atte Jääskeläineni vahel ning selle tulemusena lahkus toimetusest ka kogenud ajakirjanikke. Ka nimetatud tüli sai alguse artiklist, mis käsitles Sipilä ja tema lähisugulaste äriasjadest tulenevaid võimalikke vastuolusid.