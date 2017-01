Ansipi sõnul tuleb Euroopa valimiste eel küberturvalisusega tõsisemalt tegeleda

Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi sõnul tuleb Euroopa suurriikide valimiste eel märksa tõsisemalt hakata tegelema küberturvalisusega, et piirata valeinfo levikut.

Ansip ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tegemist pole kerge ülesandega, kuid suured platvormid nagu Facebook kavandavad libauudiste märgistamist.

"Teame seda, et suured platvormid kavandavad meetmeid valeinfo leviku tõkestamiseks. Nad kavatsevad neid uudiseid, mille kohta keegi on väitnud, et tegemist on valeuudisega, vastavalt märgistama hakata," rääkis Ansip.

"Suured platvormid nende küsimustega tegelevad, kuid loomulikult ei saa me oodata, et see suur platvorm ise selle peale tuleks, et Eestit puudutav info on vale ja desinformeeriv. Ma loodan, et kodanikkond ise tegeleb sellega, kuid ka valitsusel on strateegilise kommunikatsiooniga tegelev üksus olemas," lisas ta.