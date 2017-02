Kandideerimisest teatanud Le Pen lubab prantslasi islamifundalismi eest kaitsta

Marine Le Pen pühapäeval Lyonis oma presidendikampaania avaüritusel. (Foto: Reuters/Scanpix)

Prantsusmaa sümboolses vastupanulinnas Lyonis oli nädalavahetusel kolm presidendikandidaati - Rahvusrinde liider Marine Le Pen, endine sotsialist Emmanul Macron ja radikaalsemat vasaktiiba esindav Jean-Luc Melenchon. Igaühel eesmärk saada maikuus, presidendivalimiste teises voorus Francois Hollande'i järel riigipeaks, vahendasid ERRi raadiouudised.

Üha enam kogub populaarsust 39-aastane eksmajandusminister Macron, kelle soov on näidata end tõelise rahva-, niinimetatud rohujuuretasandi kandidaadina. Macroni toetus on tõusnud pärast seda, kui vabariiklaste presidendikandidaat Francois Fillon sattus skandaali seoses palga maksmisega oma naisele, kuigi viimane tööd ei teinud.

Eelmisel aastal oma erakonna En Marche ehk Liikumine loonud Macron naeruvääristas Le Peni kampaania hüüdlauset „Inimeste nimel", öeldes, et Le Pen räägib kibedusest, vihkamisest ja üksnes enda heaolu silmas pidades.

Skandaalideta Macronil on vaatlejate sõnul kõige suurem tõenäosus võidelda 48-aastase Le Peniga presidenditooli nimel. Macron on euroopa ühtsust toetav, Le Pen jällegi on lubanud korraldada referendumi liidust lahkumiseks. Üheks küsimuseks tõuseb seega see, kui palju toetavad prantslased Euroopa Liitu jäämist ja kui palju seda mõttelaadi väljendavad inimesed valima tulevad.

Le Peni ründas oma kampaanias ka vasakpoolne Jean-Luc Melenchon, kelle sõnul tuleb võidelda vihkamise ning hariduse- ja kultuurivaenulikkuse vastu, mida too naisterahvas esindab.

Marine Le Pen ütles kampaaniat kuulama tulnud inimestele, et valimistel on kaalul Prantsusmaa vaba rahva saatus ning et vastamisi ei ole mitte vasak- või parempoolne maailmavaade, vaid patrioodid ja globalistid.

Ilmselgelt USA presidendi Donald Trumpi edust tiivustatud Le Pen avalikustas laupäeval ka oma 144 lubadust, mille ta kavatseb presidendiks saades viie aastaga täita. Euroopa Liidu referendumi korraldamise kõrval lubas ta ka migratsiooni drastiliselt vähendada, illegaalsed immigrandid riigist välja saata, euroalast lahkuda, importtollid kehtestada ja välismaalasi palkavad ettevõtted maksustada.

Valimiskampaania sõltub nüüd sellest, mida teeb vabariiklaste esindaja Francois Fillon. Nädalavahetusel astus tema vastu erakonna üks mõjukamaid liikmeid, kes kutsus Filloni kandideerimisest loobuma. Vabariiklastel on põhjust sügavalt mures olla, sest president Francois Hollande'i ebapopulaarsuse pärast tundus neile, et presidendikoht on vaat et kindel, kuigi võitlus Marine Le Peniga oleks pidanud olema korralik.

Milline on presidendivalimiste lõpptulemus, peaks selguma 7. mai õhtuks.