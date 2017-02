Merkel: Venemaa sanktsioone tühistada ei tohi

Poola riigitegelastega kohtunud Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles Varssavis, et olukord Ukrainas on vastuvõetamatu ja Venemaa sanktsioone tühistada ei tohi.

Merkel hoiatas ka eksklusiivsete klubide tekkimise eest Euroopa Liidus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Venemaale kehtestatud sanktsioonide kohta ütles Merkel, et praegu neid kindlasti tühistada ei tohi.

Poola peaminister Beata Szydlo teatas pärast kohtumist, et Nord Stream 2 naftajuhtme rajamine, millest Saksamaa on väga huvitatud, on Poolale vastuvõetamatu.

Tegu on Merkeli esimese visiidiga Poolas pärast Õiguse ja Õigluse partei valitsuse ametisseastumist 2015. aastal.