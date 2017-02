Trump kohtub 25. mail NATO riigipeade ja valitsusjuhtidega

USA president Donald Trump. (Foto: Joshua Roberts/Reuters/Scanpix)

"Mul on väga hea meel tervitada oma kolleege 25. mail Brüsselis järgmisel NATO tippkohtumisel ja avada uus peakorter," ütles Michel.

Brüsseli lennujaama lähedal paikneva uue NATO kompleksi ehitustööd on veninud, nii et lindilõikamistseremoonia peetakse küll seal, aga kohtumised tulevad üle tee alliansi vanas hoones.

Trump on heitnud NATO-le ette aegumist ja hoiatanud liitlasi, et neil on aeg oma kaitsekulutusi tõsta, kui nad edaspidigi USA toetusega arvestada tahavad.