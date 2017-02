Fotod: Barcelonas vahistati butaaniveokiga valel teepoolel sõitnud rootslane

Juht sõitis kohaliku aja järgi kella 11 ajal linnas ringteel valel pool teed, kui politseid temast teavitati, vahendas BBC.

Sündmuskohale saabus kiiresti umbes 20 politseinikku ja vähemalt kuus politseiautot.

Hiljem oli sündmuskohal näha maas mitu gaasiballooni.

Veoki tuuleklaasis oli näha vähemalt ühte tulistamise jälge. Politsei ei ole öelnud, kas keegi juhtunus ka vigastada sai.

Hispaania riiklik televisioon TVE teatas, et veok oli ramminud mitut autot, enne kui politsei selle peatamiseks tulistas.

Ametnikud selgitasid, et politsei tulistas sõidukit, kui see sõitis Barcelona sadama suunas.

Vahistatud mees on Rootsi rahvusest, kinnitas regiooni politsei pressiesindaja AFP-le. Kohaliku meedia andmetel võis mees olla tarvitanud narkootikume.

Barcelona linnavalitsuse teatel oli veok varastatud.

Politsei teatel kuulatakse veokijuhti üle.

Man arrested in Barcelona after driving a stolen truck, carrying butane gas at high speed against the flow of traffic on a major road pic.twitter.com/wgtXsQeDar