ELi luure: Gülen ei korraldanud Türgi riigipöördekatset

Fethullah Gülen 2013. aastal. (Foto: Reuters/Scanpix)

Euroopa Liidu luureandmete analüüsikeskuses (INTCEN) valminud kuue lehekülje pikkuses raportis pealkirjaga "Türgi - gülenistide liikumise mõju" ei peeta Gülenit küll riigipöördekatse korraldajaks, kuid ei kirjeldata teda ka heas valguses, vahendas EU Observer.

"Tõenäoliselt oli riigipöördekatse taga rühm ohvitsere, mis koosnes gülenistidest, kemalistidest, AKP vastastest ja oportunistidest. Pole tõenäoline, et Gülenil endal oli mingi roll," seisis dokumendis. "On vähetõenäoline, et Gülenil olnuks tegelikult võime ja suutlikkus selliseid samme astuda".

Kemalistid on ilmalikud türklased, kes vastanduvad islamistlike vaadetega Erdogani AKP parteile.

ELi luureraporti järgi võisid gülenistidest ohvitserid, kelle auaste ei olnud leitnandist või kaptenist kõrgemal, tunda juulikuise riigipöördekatse ajal survet sellega ühineda, sest teadsid, et Erdogan plaanib augustis nende vastu astuda. Väidetavalt oleks nad terrorismisüüdistustega kohtu alla antud.

Dokumendi järgi propageerib Gülen pealtnäha tolerantsust, kuid samal ajal võivad islamiõpetlased, kes tunnevad hästi sümboleid ja keelekasutust, leida tema õpetustest selget antisemiitlust ja kristlusevastasust. Gülen on ülemaailmse struktuuri juht ja maailmas on sellel harud ligi sajas riigis nii Euroopas, Ameerikas, Aasias kui Aafrikas, öeldakse raportis.

Erdogan tahab dokumendi kohaselt Güleni liikumist Türgis lammutada seepärast, et see on ainus tõeline rivaal tema püüdlusel riiki täiesti presidentaalselt juhtida. Samuti on seal kirjas, et Erdogan kasutas riigipöördekatset ära, et algatada laiem represseerimiskampaania AKP oponentide vastu.

Türgi luureteenistus (MIT) alustas problemaatiliste isikute nimekirja koostamist juba aastate eest. Sellesse nimekirja kuulusid ka kodanikuaktivistid, kes 2013. aastal Istanbulis Gezi pargis Erdogani-vastastel meeleavaldustel osalesid.

"Suur vahistamislaine, mis riigipöördekatsele järgnes, oli juba varem ette valmistatud. Riigipöördekatse oli ainult katalüsaator juba eelnevalt ette valmistatud mahasurumisele," seisis raportis.

Euroopa Liidu välisteenistusele on dokumendi leke häbiplekiks, sest tegu on konfidentsiaalse infoga, mida pidanuks edastama krüpteeritult ja hoidma salajas. Selles olev info võib kahjustada ELi suhteid Türgiga ning ka USA-Türgi suhteid ajal, mil Erdogan Venemaale läheneb.

Samuti võib see kahjustada INTCEN-i, kui liikmesriigid neile enam oma saladusi ei usalda.