Otseülekanne tulekul: Briti peaminister annab ülevaate Brexiti-plaanist

Briti peaminister Theresa May. (Foto: Reuters/Scanpix)

Peaminister on varem öelnud, et eelseisvate kõneluste peateema on migratsiooni piiramine Euroopa Liidust.

Euroopa Liidu liidrid on aga rõhutanud, et britid ei saa üksi otsustada, missugused liikmesusega kaasnevad aspektid alles jätta ja millistest loobuda.

Peaministri kõne eel langes naelsterlingi kurss euro suhtes ning oli märgata rahutust aktsiaturgudel, sest analüütikud ootavad teadet nn karmi Brexiti kohta, mis hõlmaks näiteks ühisturult ja tolliliidust lahkumist.

Mustand: May kaldub "karmi Brexiti" poole

Meediasse lekkinud kõne mustandi andmetel kaldub peaminister May "karmi Brexiti" poole, vahendas EUobserver.

"Me otsime uut ja võrdset partnerlust - sõltumatu, iseseisva, globaalse Suurbritannia ning meie Euroopa Liidu sõprade ja liitlaste vahel," on kirjas May kõne mustandis. "Mitte osalist liikmesust Euroopa Liidus, mitte assotsieerunud liikme staatust või ükskõik millist lahendust, mis jätab meid pooleldi sisse ja pooleldi välja. Me ei pürgi mudeli poole, mida kasutavad praegu teised riigid. Me ei otsi lahkudes võimalust hoida kinni oma liikmesuse tükkidest. Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust. Minu ülesandeks on saada seda tehes Suurbritannia jaoks õige kokkulepe."

27 EL-i liikmesriigi suursaadikutele peetavas kõnes rõhutab May ka seda, et Suurbritannia elanikud hääletasid Brexiti poolt "avatud silmadega" ja teadmisega, et ees ootav teekond ei pruugi olla lihtne.

Briti valitsuse pressiesindaja on kinnitanud, et peaministri kõnes tuuakse esile Brexiti-plaani 12 peamist punkti.

Peaminister May sõnavõttu, mis algab kell 13.35, kannab otseülekandes Youtube'is üle näiteks Sky News.