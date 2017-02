Budapest loobus pürgimast 2024. aasta olümpiamängude korraldajaks

Budapest loobus kandideerimisest 2024. aasta olümpiamängude korraldajaks, teatas Ungari valitsuse pressiesindaja.

Valitsuse kõneisik Zoltan Kovacs kinnitas, et loobumisotsuse tegid üheskoos peaminister Viktor Orban, Budapesti linnapea Istvan Tarlos ja Ungari olümpiakomitee, vahendasid BBC ja ERR-i teleuudised.

Ametlikult saab loobumine kinnituse Budapesti volikogu hääletusel.

Ungari valitsuse sõnul oli on varasem üksmeel murenenud ja opositsiooniparteid on olümpiaidee toetamisest loobunud.

Ungarlased kogusid ligi veerand miljonit allkirja petitsioonile, milles nõudsid kohaliku rahvahääletuse korraldamist, et inimesed saaksid Budapesti olümpialinnaks kandideerimise asjus sõna sekka öelda.

"Ungaril pole vaja, et 2024. aastal toimuksid olümpiamängud Budapestis. Olümpia on suurepärane asi, nii et me võime olla korraldajaks 2036, kui soovite, aga me peame kasutama raha teistel eesmärkidel: koolide nüüdisajastamiseks, haiglate arendamiseks, miljonite inimeste vaesusest välja toomiseks, taristu rajamiseks maapiirkondades," selgitas

liikumise Momentum juht Andras Fekete-Györ.

Nüüd jääb kandidaate vaid kaks: Los Angeles ja Pariis, sest ka Boston, Hamburg ja Rooma on oma kandidatuuri tagasi võtnud.

Rahvusvaheline olümpiakomitee teeb otsuse 2024. aasta olümpialinna asjus käesoleva aasta septembris.