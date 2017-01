Soome esitab Hollandile MH17 allatulistamise andmed lähipäevil

Raketisüsteem Buk. (Foto: AFP/Scanpix)

Keskkriminaalpolitsei ülemkomissar ja Soomes tehtud uuringute juht Göran Wennqvist ütles Yle uudistele, et viimati saadi Hollandi kolleegidelt õigusabipalve möödunud aasta novembris.

Kõik, mis seda teemat puudutab, tehti detsembris. Nüüd käesoleva kuu jooksul antakse need Soomes üle hollandlastele. Uusi palveid pole praeguse seisuga teada," selgitas Wennqvist.

Ülemkomissari sõnul on Hollandist saabunud mitmeid õigusabipalveid ning esimene neist tuli kohe pärast juhtumi toimumist.

"Nii on neid käsitletud, tehtud vajalikke menetlusi ja vastatud neile. See ei ole nii, et need tulid 2014. aastal ja Soome siis justkui ei ole midagi teinud ega suutnud vastata. See on täiesti vale arusaam," rääkis ta.

Wennqvist soomlaste poolt tehtud uuringute sisu täpsemalt lahti selgitada ei soovinud. Kõik valitused avalikkuse informeerimiseks on Hollandi poolel ning sealne menetlus on alles pooleli.

Holland jätkab 2014. aasta 17. juulil alla tulistatud Malaysia Airlinesi lennuki asjus kriminaaljuurdlust. Lennukis hukkusid kõik Amsterdamist Kuala Lumpurisse teel olnud 298 inimest, kellest 196 olid hollandlased.

Juhtunu põhjusi uurinud teisest juurdlusest selgus, et lennuk tulistati alla Venemaal valmistatud õhutõrjeraketiga Buk. Soome aitab juurdlust rakettide analüüsiga, sest riigil on sarnased raketid.

Hollandi ja Soome meedia kirjutasid septembris, et Soomes tehti juurdluse raames raketikatsetusi. Uudis tekitas Soome ühiskonnas palju vastukaja seoses väidetava Venemaa tõttu ette võetud salastatusega.