Guatemala tuletõrjujad: orbudekodu põlengus hukkus vähemalt 19 inimest

Guatemala orbudekodu põlengus viga saanud inimese haiglasse toomine. (Foto: AFP/Scanpix)

Guatemala tuletõrjujad teatasid kolmapäeval kohalikule meediale, et pealinna lähistel asuvas laste varjupaigas puhkenud põlengus sai surma vähemalt 19 ja vigastada 25 inimest.

Hetkel ei ole teada põlengu tekkepõhjus, samuti ei ole selge, kui palju lapsi ja teismelisi täpsemalt hukkunute ja kannatanute seas oli.

Tuletõrje pressiesindaja Mario Cruz ütles ajakirjanikele, et 25 vigastatut said erineva astme põletushaavu ning nad on toimetatud pealinna erinevatesse haiglatesse.

Esialgsete teadete kohaselt võis osa varjupaigas elavaid lapsi ja noorukeid protestida läinud ööl nende kehva toitlustamise ja personali-poolse halva kohtlemise vastu.

Riigi sotsiaalhoolekande haldusalas olevas varjupaigas on alaealised, keda on väärkohelnud nende oma perekonnad või kes on leitud tänavail elamas.

Laste varjupaigale on heidetud ette ruumikitsikust ja laste halba kohtlemist, mis on toonud kaasa põgenemisi.

ÜRO lastefondi UNICEF Guatemala büroo kirjutas oma Twitteri-kontol, et "mõistab tragöödia hukka" ning rõhutas, et "neid lapsi ja teismelisi tuleb kaitsta".

Riigiga sama nime kandvas pealinnas Guatemalas elab ligi kolm miljonit inimest.