McCain kutsus Trumpi üles Ukrainale surmavat relvastust tarnima

Senaator John McCain. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Vladimir Putini vägivaldne kampaania iseseisva Ukraina riigi destabiliseerimiseks ja tükeldamiseks ei lõpe enne, kui ta kohtab tugevat ja sihikindlat vastuseisu," kirjutab McCain riigipeale saadetud avalikus kirjas. "Seega, arvestades värskeid Venemaa-poolseid rünnakuid ja võimalikku tulevast agressiooni Ukraina vastu, ma kutsun teid üles kasutama 2017. aasta kaitse-eelarvega ette nähtud volitust võimaldada Ukrainale kaitseotstarbelist surmavat relvastust, et kaitsta oma territooriumi edasiste Venemaa ja viimase poolt toetatud separatistide rünnakute eest. Samal ajal, kuni Venemaa jätkab Krimmi okupeerimist ja Ukraina destabiliseerimist, ma kutsun teid üles säilitama Venemaa suhtes praegusi sanktsioone. Ning lähtudes Venemaa katsest sekkuda meie valimisprotsessi, kutsun ma teid üles praegusi sanktsioone Venemaa vastu laiendama."

McCain juhtis tähelepanu sellele, et äsjased rünnakud Ukraina vastu said alguse päev pärast seda, kui Trump pidas Putiniga telefonivestluse. Senaatori hinnangul on näitab see, et Putin on USA uuele presidendile seadnud ette esimese suurema testi ning et Ameerika vastusel saavas olema pikemaajalised tagajärjed.

Surmava relvastuse mitte tarnimine oli üks peamisi vabariiklaste etteheiteid eelmisele presidendile Barack Obamale. Lubadus Ukrainale surmavat relvastust tarnida oli esialgu ka vabariiklaste valimisplatvormis kirja pandud, kuid suvel muudeti väljendusviisi üldsõnalisemaks (ehk "surmava relvastuse" asemel lubati Ukrainale igakülgset abi) just Trumpi kampaaniameeskonna poolt, mida tollal juhtis veel Kremli-seostes süüdistatud Paul Manafort. Samas on ka nimetatud teemat käsitlenud USA väljaanded märkinud, et Trump ise ei pruukinud selle sõnastusemuutusega otseselt seotud olla.

Senaator McCain on olnud peamiseks Trumpi kriitikuks küsimustes, mis puudutavad Trumpi väidetavalt liiga leebet suhtumist Venemaasse.

Kuigi Minski leppest lähtuv relvarahu pole Donbassis täies mahus kunagi kehtima hakanud, on sündmused rindejoonel - eriti Avdijivka linnas - alates 29. jaanuarist märkimisväärselt pingelisemaks muutunud.

Kremli-meelsed jõud on Ukraina relvajõudude positsioone tulistanud ka Minski leppega keelatud raskerelvastusest - näiteks Gradi rakettide ja 152 mm suurtükkidega - ja mitmeid kordi on Avdijivka lähistel proovitud ka pealetungi korraldada. Nende päevade jooksul on langenud ligi paarkümmend Ukraina sõdurit, haavata saanuid on veel rohkem. Hukkunuid ja vigastatuid on olnud ka tsiviilelanike seas.

Avdijivka linn aga sattus humanitaarkatastroofi äärele, sest vastase tulistamise tõttu katkes ligi 30 000 elanikuga asula varustamine vee, elektri ja küttega. Ukraina võimud on jaganud inimestele toitu ja muud vajalikku, osa elanikke on ka evakueeritud.