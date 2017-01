Niinistö kohtub Putiniga sel aastal vähemalt kaks korda

Niinistö ja Putin 2016. aasta juulis Kultaranta residentsis. (Foto: TASS/Scanpix)

Soome presidendi Sauli Niinistö sõnul on tal sel aastal kavas vähemalt kaks kohtumist Vene riigipea Vladimir Putiniga.

Putin tuleb suvel Soome, ütles Niinistö laupäeval usutluses Soome ringhäälingule Yle. Lisaks kohtub Niinistö sel aastal Putiniga ka Venemaal.

Niinistö sõnul on mitmel pool oldud viisakalt huvitatud võimalusest, et USA tulevane president Donald Trump ja Putin kohtuksid Soomes Arktika Nõukogu tippkohtumisel.

Niinistö ei usu, et Venemaa üritaks mõjutada Soomes 2018. aastal peetavaid presidendivalimisi.

Tema sõnul on raske näha Venemaa huvi Soome valimistesse sekkuda. "Ühendriigid on suurem tegija kui Soome ja selle tõttu on ka Venemaa huvid selle suhtes erinevad kui Soome osas," märkis Niinistö.