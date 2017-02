Fotod: Pariisi politsei kasutas protestijate vastu pisargaasi

Prantsuse politsei kasutas pisargaasi Pariisis politseivägivalla vastu protestinud inimeste vastu.

Protestid said alguse, kui veebruari alguses süüdistati gruppi politseinikke selles, et nad vägivallatsesid jõhkralt Aulnay-sous-Bois' piirkonnas Theo nimelise noormehe kallal nii, et viimane haiglaravi vajas. Muuhulgas olevat politseinikud noormeest kumminuiaga vägistanud.

Politsei siseuurimine näitas, et 10-sentimeetrine haav võis vahistamisel tekkida juhuslikult. Neljast politseinikust üks on kahtlustatav vägistamises, ülejäänud kolm aga liigses jõu kasutamises, vahendasid BBC ja "Aktuaalne kaamera".

Viimase meeleavalduse käigus blokeerisid protestijad 16 keskkooli ja süütasid prügikaste põlema. Meeleavaldajad kogunesid Pariisi koolide juurde, et takistada õpilastel ja õpetajatel siseneda. Nad kasutasid sissepääsude barrikadeerimiseks prügikaste ja muid esemeid.

Teateid tõsistest vigastustest ei ole, kuigi sotsiaalmeedias jagati fotosid kokkupõrgetest politseinike ja protestijate vahel.

Politsei teatas, et vahistasid mõne inimese.

Kohalik meedia teatas, et politsei kinnitusel olid protestid ebaseaduslikud, kuna nende pidamiseks ei antud luba.

Theo juhtum ei ole aga ainus. Suurema tähelepanuta on France24 andmetel jäänud Alexandre'i vägistamine kumminuiaga. Prokurör nõudis politseinikule tingimisi vangistust raske kuriteo eest, millel oli seksuaalne alatoon, kuid kohus leidis, et tegemist oli vägistamisega.

Seni ei ole üksikute Prantsuse politseinike jõhkrutsemine aafrika või araabia päritolu noortega tekitanud niivõrd massilisi meeleavaldusi ja vastasseisu võimudega nagu 12 aastat tagasi. Theo ja tema pere on kutsunud inimesi rahulikkusele ja väljendanud toetust kohtusüsteemile.