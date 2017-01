Trump vallandas Obama määratud justiitsministri kohusetäitja

USA president Donald Trump. (Foto: SIPA/Scanpix)

Kokkupõrge uue presidendi ja riigi kõrgeima õiguskaitseametniku vahel ilmestab kasvavaid erimeelsusi seoses Trumpi määrusega, mille alusel ajutiselt peatati kogu USA põgenikeprogramm ning ajutiselt keelati riiki sisenemine seitsme moslemienamusega riigi kodanikel.

Yates vallandati tunde pärast seda, kui andis justiitsministeeriumi juristidele korralduse määrust mitte kaitsta, öeldes, et ta pole veendunud, et määrus on seaduspärane ning kooskõlas ministeeriumi kohustusega "seista selle eest, mis on õige".

"Kuni mina olen justiitsministri kohusetäitja, ei esita justiitsministeerium määruse kaitseks argumente, välja arvatud juhul, kui mina veendun, et see on kohane," ütles Yates.

Seepeale süüdistas Valge Maja Yatesi justiitsministeeriumi "reetmises", sest keeldus "rakendamast õiguspärast käsku, mille eesmärgiks on kaitsta Ühendriikide kodanikke". Valge Maja sõnul pidas justiitsministeeriumi õigusosakond määrust nii vormiliselt kui ka juriidiliselt korrektseks.

"President Trump vabastas täna (esmaspäeval) ametist proua Yatesi ja määras ametikohale Virginia prokuröri Dana J. Boente, kuni senat kinnitab Jeff Sessionsi kandidatuuri," kirjutati Valge Maja pressiteates. Yatesi töö pidi jätkuma vaid kuni Sessionsi ametisse kinnitamiseni senati poolt.

Boente vannutati ametisse esmaspäeva hilisõhtul.

Trump allkirjastas reedel määruse, millega peatati 120 päevaks USA põgenike ümberpaigutamisprogramm ja kehtestati 90 päevaks seitsme moslemiriigi - Iraagi, Iraani, Liibüa, Somaalia, Sudaani, Süüria ja Jeemeni - elanikele ajutine reisikeeld Ühendriikidesse.

Mitu föderaalkohtunikku on sestpeale andnud korralduse ajutiselt peatada määruse rakendamine.

Pühapäeval mõistsid 16 osariigi peaprokurörid Trumpi määruse hukka, sest nende hinnangul on see põhiseadusega vastuolus. Prokurörid lubasid avalduses võidelda määruse vastu.

Hulk USA diplomaate esitas esmaspäeval memorandumi, mis kritiseeris Trumpi määrust. Niinimetatud rahulolematusmemorandumis, mis koostati välisministeeriumi juhtkonnale, märgitakse, et moslemienamusega riikide kodanikele kehtestatud sissesõidukeeld ei muuda USA-d turvalisemaks, on vastuolus Ameerika väärtustega ning õhutab kogu maailmas Ameerika-vastaseid meeleolusid.

Valge Maja hinnangul on Trumpi määruse vastu allkirja andnud välisdiplomaadid asja üle piiride paisutanud. Diplomaadid peaksid "kohanema või lahkuma", lisati avalduses.

Trump nimetas esmaspäeva õhtul immigratsiooni ja tolli õiguskaitseameti (ICE) juhi kohusetäitjaks Tom Homani. Ameti seni juhtinud Daniel Ragsdale jätkab ametis asejuhina. Ameti ülesanne on tagada immigratsioonireeglite rakendamine, inimeste ja kaupade ebaseadusliku liikumise uurimine ning terrorismi ennetamine. ICE kuulub sisejulgeolekuministeeriumi haldusalasse.