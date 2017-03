Türgi esitas Hollandile seoses ministri kohtlemisega protesti

Meeleavaldajad Istanbulis asuva Hollandi konsulaadi ees. (Foto: SIPA/Scanpix)

Ministeeriumi ametnike teatel kutsuti Hollandi asjur Daan Feddo Huisinga ministeeriumisse, kus talle anti üle kaks ametlikku protestinooti.

Hollandi võimud ei lasknud nädalavahetusel kahel Türgi ministril Hollandis kampaaniat teha. Türgi pereasjade minister eskorditi riigist välja, välisministri lennukile ei antud maandumisluba.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan lubas vahejuhtumite järel Hollandile kätte maksta ja väitis, et läänes "on natsism endiselt elus".

Hollandi valitsus edastas Türgi suhtes reisihoiatuse

Hollandi valitsus hoiatas esmaspäeval oma Türgisse reisivaid kodanikke, soovitades neil olla ettevaatlik.

"Hollandi ja Türgi vahel on alates selle aasta 11. märtsist diplomaatilised pinged. Olge kogu Türgis viibimise ajal valvel ning vältige kogunemisi ja rahvarohkeid paiku," soovitas Hollandi välisministeerium hoiatuses.

Hollandi välisministeerium hoiatas esmaspäeval, et Türgisse sõitmine kujutab endast turvariski ning soovitas kodanikel end enne reisi ministeeriumis registreerida.

"Kogu Türgi territooriumil on suur terrorirünnakute oht," märkis ministeerium, hoiatades eriti reisimise eest Türgi piirialadele Süüria ja Iraaniga.

Rutte välistas Türgi ees vabandamise

Hollandi peaminister Mark Rutte välistas pühapäeval Ankara ees vabandamise kahe Türgi ministri riiki mittelubamise eest, ent avaldas lootust puhkenud diplomaatilise tüli lahendamisele.

"Vabandamiseks pole mitte mingit võimalust. Hoopis nemad peaksid vabandama selle eest, mida nad eile tegid," ütles Rutte ajakirjanikele kolmapäevaste valimiste eel kampaaniat tehes.

Holland ei andnud laupäeval esmalt maandumisluba Türgi välisministri Mevlüt Çavuşoğlu lennukile, kes pidi Rotterdami rahvakogunemisel esinema, ning saatis hiljem riigist välja Türgi pereministri Fatma Betül Sayan Kaya, kes oli Hollandi võimude korraldust eirates Rotterdami saabunud ja üritas siseneda sealsesse Türgi konsulaati.

Pühapäeva hommikul ajasid Hollandi võimud laiali Rotterdami Türgi konsulaadi ees korraldatud meeleavalduse.

Hollandlasi on vihastanud Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani märkused, milles ta võrdles Hollandi valitsuse tegevust natsidega.

"Seda riiki, nagu märkis eile Rotterdami linnapea, pommitasid natsid Teise maailmasõja ajal. Sellisel viisil rääkimine on täiesti vastuvõetamatu," ütles Hollandi valitsusjuht.

Tema sõnul viis "kaoseni" Türgi pereministri Fatma Betül Sayan Kaya otsus trotsida Hollandi võimude korduvaid hoiatusi ja nendele vaatamata riiki tulla, lausus ta.

"See, mis eile aset leidis, on täiesti vastuvõetamatu," ütles Rutte meediale pärast seda, kui Türgi minister ignoreeris Hollandi võimude korraldusi mitte saabuda Rotterdami türklaste rahvakogunemisele.

Fatma Betül Sayan Kaya saadeti Hollandist välja ning Hollandi politsei eskortis ta tagasi Saksamaale. Eelnevalt olid korrakaitsjad takistanud tal sisenemast Türgi konsulaati Rotterdamis ning esinemast kihutuskoosolekul. "Tema kohalolu oli soovimatu," ütles Rutte.

Rutte kritiseeris Ankarat, kes valitsusjuhi sõnul kohtleb türgi juurtega hollandlasi Türgi kodanikena. "Nad on Hollandi kodanikud," ütles Rutte.

Holland ei andnud laupäeval esmalt maandumisluba välisminister Mevlüt Çavuşoğlui lennukile, kes pidi Rotterdami rahvakogunemisel esinema. Seejärel aga peatas politsei autoga tulnud pereministri.

Rutte sõnul oli Hollandi valitsus sunnitud Türgi ministrite osalemise kihutuskoosolekutel keelama, sest Ankara ähvardas tema valitsust sanktsioonidega.

"Sellise šantaaži oludes ei ole võimalik asju ajada," ütles peaminister, lisades, et Hollandi valitsus tõmbas punase joone.

Rutte kutsus Hollandi kodanikke külma närvi säilitama. "Meil on fantastiline ühiskond...ja enamik Türgi päritolu Hollandi inimesi on hästi lõimitud."

Erdoğan kuulutas pühapäeval, et Holland maksab Türgi ministritele sissesõidu keelamise eest hinda.

"Meie EL-i siseste suhete huvides Türgiga on nüüd otsustava tähtsusega proovida sündmusi de-eskaleerida, mitte neid õhutada," lausus Rutte.

Peaminister lisas, et kui Türgi jätkab Hollandi aadressil solvavat retoorikat, peab Haag kaaluma järgmisi samme.

Türgi ja Hollandi suhetes lahvatanud kriis on seni tõsiseim katsumus Ankara ja selle Euroopa Liidu liitlaste vahel enne Türgis 16. aprillil peetavat referendumi presidendi volituste laiendamise üle.

16. aprilliks määratud põhiseaduse muutmise referendumi künnisel otsivad Türgi võimud toetust ka miljonitelt välismaal elavatelt türklastelt, kel samuti on õigus hääletada. Hollandis elab umbes 400 000 türklast.

Berliin: Türgi poliitikud ei saa tulevikus vaba sissepääsu

Kuigi Saksa valitsus ei ole tõkestanud Türgi poliitikute kampaaniaüritusi, ei tähenda see neile tulevikus "vaba sissepääsu" võimaldamist, ütles esmaspäeval kantsler Angela Merkeli personaliülem.

Mitu Saksa omavalitsust on keelanud rahvakogunemised, mida Türgi ministrid plaanisid eelseisva presidendi volitusi laiendava referendumi toetuseks. Türgi president Recep Tayyip Erdoğan süüdistas seepeale Saksamaad "natslikes tavades".

Hollandi valitsus on keelanud Türgi ministrite kampaaniaüritused.

"Meie ajaloo viimase 60 aasta jooksul oleme hoidunud sisenemiskeeldudest riikide suhtes nagu näiteks Nõukogude Liit, Hiina ja teised, kellega olime külmas sõjas," ütles Merkeli personaliülem Peter Altmaier raadiojaamale RBB Inforadio. "Kuid see ei ole tagatis vabaks sissepääsuks tulevikus."

Saksa siseminister ei poolda Türgi ministrite kampaaniaüritusi riigis

Saksa siseminister Thomas de Maizière avaldas pühapäeval vastuseisu Türgi ministrite kampaaniaüritustele Saksamaal, öeldes, et on olemas õiguslikud võimalused selliste ürituste takistamiseks.

"Türgi kampaanial ei ole Saksamaale asja," ütles Maizière rahvusringhäälingule ARD, lisades, et on sellistele üritustele "poliitiliselt tugevalt vastu".

Saksa kohalikud võimud on märtsis tühistanud logistiliste probleemide tõttu mitu Türgi ministrite kavandatud üritust.

Olukord teravnes nädalavahetusel järsult seoses Hollandi valitsuse otsusega mitte lubada kaht Türgi ministrit riiki esinema kohalikule türklaste kogukonnale.

Saksa siseminister ütles, et kuigi ta on selliste ürituste korraldamise vastu, vajab küsimus nende ametlikust keelustamisest põhjalikku kaalumist.

"Aga on olemas piirangud - selged piirangud, näiteks kriminaalkoodeksis. See jääb tavaliselt märkamata," ütles De Maizière.

"Keegi, kes solvab ja mõistab pahatahtlikult hukka Saksamaa või selle põhiseadusliku korra, on pannud toime kriminaalkuriteo. See oleks piirang," lausus ta.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on nimetanud Saksa omavalitsuste samme natslikeks praktikateks.

Saksa kantsler Angela Merkel on nimetanud sellist retoorikat masendavaks ja vastust mitteväärivaks, ent andnud mõista, et Türgi ministrite kampaaniaüritused on jätkuvalt võimalikud, kui neist antakse teada kohasel ja õigeaegsel viisil.

Saksa poliitikute seast on kostnud ka hääli, mis on kutsunud Berliini reaktsioonina Erdoğani solvangutele tooma Türgi Incirliki õhuväebaasist ära seal paiknevad Saksa väed.

De Maizière lükkas selle idee tagasi, öeldes, et Saksa väed on Türgis "kaitsmas NATO, ja sellest lähtuvalt ka meie huve".

Hollandi ja Türgi suhted on järsult pingestunud seoses Hollandi valitsuse otsusega mitte lubada kaht Türgi ministrit esinema riigis elavate türklastele.

Schäuble: sellises olukorras on raske Türgile majandusabi anda

Saksamaa rahandusminister Wolfgang Schäuble ütles ZDF-ile, et viimase aja vastasseisude tõttu on majandusabi andmine Türgile üha raskem.

Eriti tõstis minister esile selle, et Türgi võimud võtsid veebruaris vahi alla Saksa ajalehe Die Welt ajakirjaniku Deniz Yüceli ning selle, milliseid probleeme on tekitanud

Türgi valitsuse esinejate soov Euroopas põhiseadusemuudatuse asjus kihutuskoosolekuid korraldada, vahendas Yle.

"Me ei soovi olukorda veelgi teravamaks ajada, selles on Saksa valitsus ühel meelel. Me soovime vaid, et Türgi tuleks mõistusele," märkis Schäuble.

"Türgi võimuesindajad on lõhkunud koostööd tihendamise vundamendi," lisas ta.

Türgi välisminister kutsus kaitsma euroopalikke väärtusi

Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu nimetas pühapäeval Prantsusmaal rahvakogunemisel Hollandit "fašismi pealinnaks" ja kutsus kaitsma euroopalikke väärtusi, päev varem oli Haag keelanud tal esineda kohalikele türklastele.

Prantsuse idaosas Metzis kogunes pühapäeval Çavuşoğlut kuulama umbes 800 lippe lehvitavat türklast. Välisminister teeb kampaaniat enne 16. aprilli referendumit Türgi presidendi volituste laiendamise üle.

Çavuşoğlu ütles AP-le, et "praeguse olukorra tõttu on euroopalike väärtuste kaitsmise ja edendamise vajadus vajalikum kui kunagi varem. See on minu sõnum Euroopale".

Prantsuse võimud heakskiidul korraldatud meeleavaldus Metzis, mida on kavandatud mitu nädalat, omandas Türgi ja Hollandi diplomaatilise tüli taustal uue mõõtme, ütles Prantsusmaal elavate türklaste ühenduste asepresident Saban Kiper.

"Prantsusmaa suhtumine on Hollandist rahulikum," lausus ta.

Prantsuse välisminister Jean-Marc Ayrault teatas avalduses, et "pole põhjust keelata kogunemist...mis ei anna võimalust sekkuda Prantsusmaa poliitilisse ellu".

Samas hoiatas ta Ankarat: "Türgi ja mitme Euroopa Liidu liikmesriigi praeguste pingete valguses...kutsub Prantsusmaa Türgi võime hoiduma liialdustest ja provokatsioonidest".

Prantsusmaal elab 700 000 inimese suurune türklaste kogukond. Riigi idaosas elab neist umbes 160 000.

Taani kutsus Türgi peaministrit visiiti edasi lükkama

Taani peaminister Lars Løkke Rasmussen kutsus pühapäeval oma Türgi ametivenda Binali Yıldırımi Hollandi ja Türgi vaheliste pingete tõttu eelseisvat visiiti edasi lükkama.

"Selline visiit ei saa praeguste Türgi Hollandi-vastaste rünnakute tõttu aset leida. Seetõttu tegin oma Türgi kolleegile ettepaneku visiit tühistada," ütles Rasmussen avalduses.

"Normaalsetes tingimustes oleks mul rõõm tervitada Yıldırımi, kellega mul oli 10. detsembril Ankaras avameelne ja konstruktiivne vestlus," lausus peaminister.

Taani raadiojaama DR andmeil oli Türgi peaministri visiit kavandatud 20. märtsile.

Rasmusseni sõnul jälgib Taani "tõsise murega sündmusi Türgis, kus demokraatlikud põhimõtted on tugeva surve all".