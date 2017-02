Sessions: ebaseaduslik immigratsioon tuleb peatada

President Donald Trump õnnitlemas justiitsministri ametisse vannutatud Jeff Sessionsit. (Foto: Kevin Lamarque/Reuters/Scanpix)

USA uus justiitsminister Jeff Sessions ütles Valges Majas ametisse vannutamise tseremoonial, et USA peab peatama ebaseadusliku immigratsiooni.

"Me peame lõpetama selle seadusetuse, mis ähvardab avalikku julgeolekut ning toob töötavate ameeriklaste palgad alla," vahendas BBC Sessionsi sõnu.

"Meil on vaja immigratsiooni jaoks seaduslikku süsteemi. Süsteemi, mis on USA inimeste huvides, mis ei ole vale, ebamoraalne, sündsusetu," ütles Sessions.

Ta lubas tegeleda ka riigi kuritegevuse probleemiga, mida nimetas "ohtlikuks ja kestvaks trendiks, mis seab ohtu Ameerika inimeste tervise ja julgeoleku".

70-aastane Sessions oli üks Trumpi esimesi toetajaid. Ta asub juhtima USA justiitsministeeriumit, kus töötab 113 000 inimest, sealhulgas 93 USA juristi.

President Donald Trump on öelnud, et endine Alabama senaator Sessions on "suur inimeste kaitsja".

Senat kinnitas kolmapäeval Sessionsi ametisse 52 poolthäälega 47 vastu.

Sessionsi toetajad on veendunud, et ta järgib ametis olles seadust ning tegutseb president Trumpist sõltumatult. Demokraadid kahtlevad, et ta suudab öelda presidendile "ei", sest

Sessions oli Trumpi valimiskampaania ajal üks tema jõulisematest toetajatest.