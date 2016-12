Türgi tankid Süüria piiri lähistel 2016. aasta augustis. (Foto: AFP/Scanpix)

Selline lepe, mis võimaldaks regionaalset autonoomiat Assadi alaviitide kontrolli all olevas valitsuses, on veel lapsekingades ning vajab Assadi ja mässuliste ning lõpuks ka Pärsia lahe riikide ja Ühendriikide toetust, ütlesid Venemaa allikad Reutersile.

"Tehtud on samme kompromissi suunas," ültes Venemaa välisministeeriumiga seotud rahvusvaheliste asjade nõukogu peadirektor Andrei Kortunov.

"Lõpliku leppe saavutamine on raske, kuid seisukohad on muutunud," lisas ta.

Kokkuleppe kohaselt jaguneks Assadi võim kolme riigi vahel, ütlevad mitmed allikad.

Venemaa ja Türgi lubaks Assadil püsida võimul järgmiste presidendivalimisteni. Seejärel lahkuks ta ametist ja annaks võimu üle vähem lahkhelisid tekitavale alaviitide kandidaadile.

Allikate sõnul tuleb Iraani veel selles veenda, kuid igal juhul lahkub Assad lõpuks võimult.

"Võimu osas on paari nime mainitud," ütles Kortunov, keeldudes nimesid nimetamast.

Keegi ei arva, et laiema Süüria rahuleppe saavutamine oleks lihtne, kiire või kindlasti edukas, kuid Reuters märgib, et president Vladimir Putin tahab mängida selle vahendamises juhirolli, sest see tugevdaks Venemaa rolli maailma suurvõimuna ja tõsise tegijana Lähis-Idas.

"See on nende jaoks väga suur võit, kui nad suudavad näidata, et nad on eesliinil maailma muutmas," ütles endine Briti suursaadik Venemaal Tony Brenton Reutersile.

"Me oleme kõik harjunud, et USA teeb seda, ning unustanud, et Venemaa mängis varem samal tasemel," lisas ta.

Kui Venemaa saab oma tahtmise, algavad uued rahukõnelused Süüria valitsuse ja opositsiooni vahel jaanuari keskpaigas Kasahstani pealinnas Astanas.

Läbirääkimised erineksid ÜRO vahendatud kõnelustest ning ei kaasaks esialgu USA-d. See on aga ärritanud osasid Washingtoni ametnikke.

"Ma ei usu, et türklased ja venelased saavad seda (poliitilisi läbirääkimisi - toim.) meieta pidada," ütles üks anonüümsust palunud USA ametnik.

Venemaa, Türgi ja Iraani välis- ja kaitseministrid kohtusid 20. detsembril Moskvas ning panind paika põhimõtted, mis nende arvates peaks Süüria leppes olema.

Vene allikate sõnul on esimene samm kehtestada üleriigiline relvarahu ning seejärel jõuda läbirääkimistega järje peale.

Ankara: Türgi ja Venemaa kooskõlastasid Süüria rahuplaani

Kolmapäeva hommikul kirjutas uudisteagentuur Anadolu anonüümsetele allikatele tuginedes, et Türgi ja Venemaa üritavad tagada, et relvarahu jõustuks kolmapäeva keskööl.

Uudise teatel jäetakse relvarahuleppest välja terroriorganisatsioonid, kuid ei täpsustatud, kuidas neid määratletakse või millised rühmitused nimistusse kuuluvad. Rahuplaan esitatakse Süüria vaenupooltele, märkis agentuur.

"Süüria lahenduse kohta on valmis kaks teksti. Üks puudutab poliitilist lahendust ja teine relvarahu. Neid saab iga hetk rakendada," rääkis Cavosoglu Ankaras ajakirjanikele.

Ta lisas, et Süüria opositsioon ei toetaks iialgi president Bashar al-Assadit. "Kogu maailm teab, et poliitiline üleminek koos Assadiga ei ole seal võimalik, samuti teame, et neid inimesi Assadi ümber ühendada on võimatu," lausus välisminister.

Süüria mässuliste esindaja ütles Reutersile, et kohtumised mässuliste ja Ankara vahel peaks järkuma sel nädalal, kuid ta ei öelnud, kas jõutud on lõpliku relvarahuleppeni. Mässulised lükkasid tagasi Moskva nõudmise, arvata rahuleppest välja mässuliste tugipunkt Damaskuse lähistel Ida-Ghoutas.

"Arutelud Türgiga kestavad, kuid vaenlane Venemaa püüab arvata Ida-Ghouta välja igasugustest katsetest jõuda relvarahuni, mile peaks heaks kiitma revolutsiooni osapooled," ütles rühmituse Ahrar al-Sham poliitiline juht Munir al-Sayal.

Varem teatati, et Venemaa, Türgi ja Iraan teevad tööd Süüria osapoolte läbirääkimiste korraldamiseks Astanas. Anadolu teatel liigutakse rahuprotsessiga Astanas edasi juhul, kui relvarahu peab.

Venemaa ja Türgi kavatsevad olla rahuprotsessi garandid, lisati uudises.