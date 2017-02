Fotod: New Yorgis avaldasid tuhanded meelt Trumpi vastu

New Yorgis leidis esmaspäeval aset riigipea Donald Trumpi vastane meeleavaldus, millel osalenud umbes 3000 inimest skandeeris "mitte minu president", üleriigiliselt tähistatud presidentide päeva raames toimus teisteski linnades sarnaseid väljaastumisi.

Valdavalt rõõmsas tujus demonstrandid igas vanuses ja rahvusest, olid tulnud ametlikul puhkepäeval Trump International hotelli ette Columbuse ringile ja kõrvalasuva Central Parki äärde.

Tegemist oli järjekordse meeleavaldusega, millega näidatakse vastumeelsust vabariiklasest presidendile pärast tema inauguratsiooni 20. jaanuaril.

Trumpi-vastased aktivistid haarasid võimalusest tähistada tavapärase USA presidentidele pühendatud päeva raames "Mitte minu presidentide päeva" mitmel pool riigis, muu hulgas ka Los Angeleses, Chicagos, Atlantas ja pealinnas Washingtonis.

"Ta teeb kahju meie riigile. Me kaotame oma riigi, kui me midagi ette ei võta," ütles New Yorgis meelt avaldanud pensionil psühhoterapeut Rima Strauss, kes kandis teksajakki märgikestega, millest ühel oli kiri "Mitte minu president" ja teisel kussutas mähkmetes beebi-Donaldit Vene president Vladimir Putin. "Trump meid ei kuula, kuid kui tavalised inimesed tulevad tänavatele meelt avaldama, siis võib-olla tekib meil mingisugune Trumpi-vastane revolutsioon, ma loodan."

Pakistanist pärit 26-aastane meditsiiniõpilane Qamar Khan ütles, et tahtis väljendada erimeelsust Trumpi poliitika suhtes.

"Me ei protesti. Me oleme moslemid. Me tahame levitada rahu ja armastuse sõnumit, tõelist islamiusku," ütles ta. "Ma kuuletun president Trumpile kui meie presidendile, ent ma ei pea nõustuma tema poliitikaga."

Enamikes osariikides riigipühana tähistatavat presidentide päeva peetakse iga veebruarikuu kolmandal esmaspäeval ning see märgib ennekõike George Washingtoni kui USA esimese presidendi sünniaastapäeva. Washington sündis 22. veebruaril 1732. aastal.

Sõltuvalt osariigist peetakse päeva kas ainult Washingtoni, Washingtoni ja Abraham Lincolni või mõne muu kombinatsioonina, näiteks Washington ja riigi kolmas president Thomas Jefferson, kes sündis aprillis.