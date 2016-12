Conway: Venemaale kehtestatud sanktsioonid on Trumpi-vastased

Trumpi nõunik ja kampaaniajuht Kellyanne Conway. (Foto: AFP/Scanpix)

"Isegi need, kes on suuremas jaos asjades president Barack Obamaga sama meelt, osutavad, et see, mida ta tegi täna, on osa meetmetest, mida võib nimetada püüdluseks ajada presidendiks valitud Donald Trump nurka," rääkis ta telekanalile CNN.

"See ei ole see viis võimu demokraatlikul alusel rahulikuks üleminekuks," lisas ta. "Kahju, kuid ei ole võimalik mõelda, et poliitika pole sellega seotud".

Ta nimetas Venemaale kehtestatud sanktsioone "sümboolseteks" ja avaldas lootust, et USA liitlased ei järgi president Obama eeskuju".

USA president Barack Obama kehtestas neljapäeval sanktsioonid Vene ametiisikutele ja luureteenistustele seoses sekkumisega Ühendriikide presidendivalimistesse. Moskva eitas neljapäeval kategooriliselt USA süüdistust.

USA välisministeerium saatis riigist välja 35 diplomaati, kes töötasid suursaatkonnas Washingtonis ja konsulaadis San Franciscos, andes neile 72 tundi riigist lahkumiseks. Diplomaadid kuulutati "persona non grataks" tegevuse eest, mis ei vasta nende diplomaadistaatusele.

Suleti ka kaks Venemaale kuuluvat kinnisvara - üks New Yorgis Long Islandil ja kuni 40 peret mahutav toretsev jõeäärne kompleks Marylandis, kus armastasid puhata Vene diplomaadid, ent mida USA andmeil kasutati ka luureotstarbel.

Meetmete seas on sanktsioonid Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) ja sõjaväeluure ehk Kindralstaabi Luurepeavalitsuse (GRU) vastu. Sanktsioonid kehtestati ka neljale GRU töötajale, teiste seas agentuuri juhile Igor Korobovile.

Lisaks kehtestas USA rahandusministeerium sanktsioonid kolmele ettevõttele ja kahele isikule - Jevgeni Bogatšovile ja Aleksei Belanile - "seotuse eest pahatahtliku küberalase tegevusega". Sanktsioonide kohaselt külmutatakse kõik nende varad USA-s, samuti blokeeritakse Ühendriikide ettevõtetel nimetatud isikute ja ettevõtetega ärikoostöö.

USA kongresmenid ei pea Obama Vene-vastaseid sanktsioone piisavaiks

Mitmed USA kongressi liikmed riigi kahest peamisest erakonnast kutsuvad üles tugevdama sanktsioone, mis president Barack Obama Venemaale presidendivalimiste häkkimise eest kehtestas.

USA väljaande The Hill teatel nimetasid Venemaa suhtes karmil seisukohal olevad vabariiklikud senaatorid John McCain ja Lindsey Graham uusi piiranguid "liiga väikeseks hinnaks, mida Venemaa peab maksma" ja tõotasid "algatada kongressis pingutused karmimate sanktsioonide kehtestamiseks".

Demokraatide kongresmen Adam Schiff ütles omalt poolt, et "tulevikus võib vaja minna laiemat sanktsioonide spektrit, et veenda Venemaad mitte sekkuma USA siseasjadesse".

"Venemaa-vastased sanktsioonid, mis täna (neljapäeval) välja kuulutati, on vaid sümboolne samm. President peaks järgmisel nädalal kinnises teabetunnis kongressi ees esinema ja võtma suuna tõeliselt karmidele piirangutele," sõnas teine demokraatide esindajatekoja liige Brad Sherman, kes kuulub väliskomisjoni.

Kehtestatud sanktsioonid "on vaid Venemaa küberrünnakutele vastamiseks vajalike sammude algus", sõnas demokraatide senaator Richard Blumenthal.

Tema senati veebilehel ilmunud sõnade kohaselt "on eluliselt vajalik moodustada eriuurimiskomitee", samuti "tuvastada Vene rünnaku kogumaht ja suurus".

"President Donald Trumpi administratsiooni vastutuseks jääb nende sanktsioonide range täitmine, selle vastutuse võtab presidendiks valitu täie vajaliku tõsidusega enda peale," rõhutas ta.

Vabariiklaste senaator Marco Rubio, kes pürgis samuti USA presidendiks, kuid loobus, ütles, et Vene president Vladimir Putin on sedavõrd julgeks muutunud, et peab võimalikuks USA personali jälitamist Venemaal ja üritab õõnestada valimistesse sekkudes meie demokraatiat".

Ta märkis, et mõlema erakonna kongressiliikmed peavad "tugevdama kehtestatud sanktsioone, hoolikalt uurima Venemaa pingutusi USA õõnestamiseks".