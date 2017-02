McCain: just vaba ajakirjanduse lämmatamisest diktaatorid alustavadki

Senaator John McCain Müncheni julgeolekukonverentsil. (Foto: Michael Dalder/Reuters/Scanpix)

USA vabariiklasest senaator John McCain asus laupäeval kaitsma meediat president Donald Trumpi järjekordse rünnaku eest ning hoiatas, et vaba ajakirjanduse lämmatamine on just see, "millest diktaatorid alustavad".

Arizona senaator, kes sageli Trumpi arvustab, rõhutas, et just vaba ajakirjandus on vajalik demokraatia säilitamiseks sellisena, nagu me seda praegu tunneme.

Telekanal NBC tundis huvi, kuidas suhtub McCain president Trumpi Twitteri-postitusse, milles süüdistatakse meediat libauudistest ja nimetatakse "ameerika rahva vaenlaseks".

McCain vastas küsimuse esitanud ajakirjanik Chuck Toddile: "Ma vihkan pressi. Teid vihkan ma eriti. Aga fakt on see, et me vajame teid. Me vajame vaba ajakirjandust. See peab olema. See on eluliselt tähtis."

"Kui vaadata ajalugu, siis esimene asi, mida diktaatorid teevad, on ajakirjanduse kinnikeeramine."

"Ma ei ütle, et president Trump püüab olla diktaator. Ma ütlen ainult, et me peame ajaloost õppima," lisas ta.

McCaini kommentaar on vastuseks presidendi säutsudele ja pressikonverentsile, kus ta on nahutanud ajakirjandust, mis räägib korralagedustest Valges Majas ning lekitab andmeid tema telefonivestlustest Mehhiko ja Austraalia liidritega.