Uuring: Saksa protestipartei AfD on kaotanud kuu ajaga kolmandiku toetusest

AfD juht Frauke Petry. (Foto: AFP/Scanpix)

Kui kuu aega tagasi toetas erakonda 12 protsenti vastanutest, siis nüüd on AfD toetus kaheksa protsendi juures. Tegemist on partei viimase seitsme kuu kõige nõrgema tulemusega, vahendasid Stern, Yle jt.

Forsa juhi Manfred Güllner arvas, et üks AfD toetuse langemise põhjus seisneb selles, et hetkel on erakonnal raskem saada uusi plusspunkte immigratsiooniga seoses, sest rändekriisi kõrghetk on praeguse seisuga möödas ning ka valitsusparteid on asunud sisserände, korrakaitse ja integratsiooni asjus senisest jõulisematele seisukohtadele.

Teiseks põhjuseks pakkus Güllner USA presidendi Donald Trumpi administratsioonis valitsevat "segadust", mis võib mojutada neid valijaid, kes esialgu sõnaka miljardäri riigipeaks saamist tervitasid.

Oluliseks põhjuseks on ka mitmed AfD sisetülid.

Hiljuti paistis AfD juht silma ka visiidiga Moskvasse, kus ta kohtus president Vladimir Putinile lähedal seisvate duumasaadikutega.

Merkel on kõige populaarsem kantslerikandidaat

Uuringufirma Forschungruppe Wahlen küsitluse kohaselt on liidukantsler ja kristlike demokraatide (CDU) juht Angela Merkel hetkel kõige populaarsem kantslerikandidaat ning tal on õnnestunud võtta esikoht tagasi vahepeal märkimisväärse tõusu teinud sotsiaaldemokraatide (SPD) uue liidri Martin Schulzi käest. Samas ei jää Schulz merkelist siiski väga palju maha - Merkeli toetus on 39 ja Schulzi oma 36 protsenti.

Ka erakondade arvestuses on sotsiaaldemokraadid Merkeli erakonna kannul. CDU-d toetab 34 ja SPD-d 31 protsenti vastanutest. Vasakäärmuslikuks peetava Vasakpartei (Die Linke) toetus on kaheksa, roheliste toetus seitse ja liberaalse FDP toetus kuus protsenti. Valimiskünnis on viis protsenti.

Üldvalimised korraldatakse Saksamaal 24. septembril.