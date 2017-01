Euroopa Parlamendi spiiker selgub esmakordselt tulise konkurentsi käigus

Sotsialist Gianni Pittella (vasakul) ja paremtsentrist Antonio Tajani. (Foto: Reuters/Scanpix)

Senine spiiker, sotsiaaldemokraat Martin Schulz naaseb Saksamaa poliitikase ning osaleb sügisel toimuvatel parlamendivalimistel SDP Nordrhein-Westfaleni liidumaa esinumbrina.

Seekord on favoriidiks Itaalia konservatiiv Antonio Tajani, kes on praegu üks neljateistkümnest europarlamendi asepresidendist. Varem oli ta José Manuel Barroso juhitud Euroopa Komisjonis tööstuse, ettevõtluse ja transpordi eest vastutavaks eurovolinikuks. Itaalia poliitikas oli ta omal ajal peaminister Silvio Berlusconi lähedaseks liitlaseks. 63-aastase itaallase favoriidiseisus tuleneb sellest, et teda on toetamas Europarlamendi suurimaks fraktsiooniks olev Euroopa Rahvapartei (EPP), mis ühendab kristlik-demokraatlikke ja konservatiivseid Euroopa parteisid.

Erinevalt aga varasematest spiikrivalimistest, kus europarlamendi presidendi isik lepiti kordamööda kokku EPP ja teise suurema fraktsiooni Euroopa Sotsialistlik Partei (PES) vahel, on Tajanil aga reaalse võiduvõimalusega vastaskandidaat, kes on seekord samuti itaallane. Tegemist on Schulzi fraktsioonikaaslase Gianni Pittellaga. 58-aastane sotsialist Pittella on varem täitnud ka europarlamendi asespiikri ülesandeid.

Kuna ametist on lahkumas sotsiaaldemokraat, peaks senise loogika järgi minema spiikri koht paremtsentristile, kuid Pittella on öelnud, et ajal, mil Euroopa Liidult nõutakse reforme, peab ka spiikri valimine toimuma läbi reaalse debati ja võistluse.

Samas võivad viimase minuti manöövrid või kompromissid tuua kaasa ka mõne kolmanda kandidaadi võidu. Kaheksast europarlamendi fraktsioonist on oma kandidaadi käinud välja seitse, ainsana pole oma kandidaati esitanud Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei eestvedamisel tegutsev euroskeptiline Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon.

Tajani võib seega vajada võiduks näiteks UKIP-i või Prantsuse Rahvusrinde (Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon) hääli.

Kui Tajani võidab, oleks paremtsentristliku EPP käes kõik kolm olulist EL-i ametikohta - europarlamendi spiiker, Euroopa Komisjoni president (Jean-Claude Juncker) ning Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja (Donald Tusk). Sotsiaaldemokraadid on omakorda teatanud, et juhul, kui Pittella spiikriks ei saa, asutakse nõudma mõne teise ametikoha ümber mängimist sotsiaaldemokraatide kätte.

Euroopa Parlamendi presidendil on EL-i poliitikas küllaltki kaalukas roll ning sageli tuleb olla vahendajaks ja kompromissi otsijaks Euroopa Komisjoni ja 28 liikmesriigi valitsuste vahel. Olukorras, kus Suurbritannia teatab eeldatavalt märtsis ametlikult oma lahkumisest Euroopa Liidust, ootavad europarlamendi spiikrit ees veelgi suuremad väljakutsed.

Suurbritanniaga peetavate läbirääkimiste kulgemisel saab olema otsene mõju ka ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikide poliitikale.

KANDIDAADID:

Euroopa Rahvapartei fraktsioon - Antonio Tajani (Itaalia)

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon - Gianni Pittella (Itaalia)

Euroopa Konservatiivid ja Reformistid - Helga Stevens (Belgia)

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Guy Verhofstadt (Belgia)

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Eleonora Forenza (Itaalia)

Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Jean Lambert (Suurbritannia)

Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - ei esitanud kandidaati

Rahvaste ja Vabaduste Euroopa - Laurentiu Rebega (Rumeenia)