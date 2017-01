Euroopa Parlamendi spiikriks valiti Antonio Tajani

Euroopa Parlamendi presidndiks valitud Antonio Tajani. (Foto: Christian Hartmann/Reuters/Scanpix)

Esimese vooru järel juhtis Tajani 274 häälega. Tajani järel oli 184 häälega tema peamine konkurent, sotsiaaldemokraat Gianni Pittella. Kuna aga Tajani ei saanud absoluutset häälteenamust, siis läksid kõik kandidaadid edasi teise vooru, kus on samuti vajalik absoluutne enamus. Nii teises kui ka kolmandas voorus sai Tajani enim hääli, kuid mitte piisavalt, et valituks osutuda.

Neljandas voorus oli Euroopa Parlamendi presidendi valimiseks vaja lihthäälte enamust.

Tajani sai neljandas voorus 351 häält, Pittella 282 häält.

Politico kirjutas varem, et EPP fraktsioonil õnnestus sõlmida kokkulepe, mille alusel saab spiikriks Tajani. Nimelt lepiti väidetavalt kokku Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu (ALDE) fraktsiooniga, kelle kandidaat Guy Verhofstadt loobus Tajani kasuks oma kandidatuurist.

Sotsiaaldemokraatide ja Demokraatide Liidu (S&D) fraktsiooni liige Marju Lauristin kommenteeris varem, et kui Tajani saab europarlamendi spiikriks, siis sotsid võivad püüda oma kohalt kangutada Ülemkogu presidenti Donald Tuski, kuna pole nõus olukorraga, kus kõigi kolme Euroopa Liidu institutsiooni - Parlamendi, Komisjoni ja Ülemkogu eesotsas on Euroopa Rahvapartei taustaga poliitik.

Tajani on kogenud poliitik

ERR-i Brüsseli korrespondent Johannes Tralla selgitas, et Antonio Tajani on kogenud eurokraat.

"Kaks ametiaega on ta olnud Euroopa Komisjoni volinik ja kolm korda on teda valitud tagasi Euroopa Parlamenti. Tajani kriitikud nimetavad teda Silvio Berlusconi lähedaseks liitlaseks, väites, et tema suhtumine naistesse või ka LGBT kogukonda on väga kaugel liberaalsest. Toetajad seevastu tõstavad esile tema 23-aastast kogemust Euroopa Liidu institutsioonides. Võib öelda, et tegemist on igal juhul kogenud poliitikuga, kes lubab Parlamendi presidendiks saades mitte liigselt peale suruda oma poliitilist agendat, vaid kuulata kõiki saadikuid," selgitas Tralla.

Itaalia konservatiiv Antonio Tajani oli algusest peale favoriit. Seni oli ta üks neljateistkümnest europarlamendi asepresidendist. Varem oli ta José Manuel Barroso juhitud Euroopa Komisjonis tööstuse, ettevõtluse ja transpordi eest vastutavaks eurovolinikuks. Itaalia poliitikas oli ta omal ajal peaminister Silvio Berlusconi lähedaseks liitlaseks. 63-aastase itaallase favoriidiseisus tuleneb sellest, et teda on toetamas Europarlamendi suurimaks fraktsiooniks olev Euroopa Rahvapartei (EPP), mis ühendab kristlik-demokraatlikke ja konservatiivseid Euroopa parteisid.

Erinevalt aga varasematest spiikrivalimistest, kus europarlamendi presidendi isik lepiti kordamööda kokku EPP ja teise suurema fraktsiooni Euroopa Sotsialistlik Partei (PES) vahel, oli Tajanil aga reaalse võiduvõimalusega vastaskandidaat, kes oli seekord samuti itaallane. Tegemist on Schulzi fraktsioonikaaslase Gianni Pittellaga. 58-aastane sotsialist Pittella on varem täitnud ka europarlamendi asespiikri ülesandeid.

Kuna ametist on lahkumas sotsiaaldemokraat, oleks pidanud senise loogika järgi minema spiikri koht paremtsentristile, kuid Pittella on öelnud, et ajal, mil Euroopa Liidult nõutakse reforme, peab ka spiikri valimine toimuma läbi reaalse debati ja võistluse.

Kaheksast europarlamendi fraktsioonist käis oma kandidaadi välja seitse, ainsana ei esitanud oma kandidaati Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei eestvedamisel tegutsev euroskeptiline Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon.

Euroopa Parlamendi presidendil on EL-i poliitikas küllaltki kaalukas roll ning sageli tuleb olla vahendajaks ja kompromissi otsijaks Euroopa Komisjoni ja 28 liikmesriigi valitsuste vahel. Olukorras, kus Suurbritannia teatab eeldatavalt märtsis ametlikult oma lahkumisest Euroopa Liidust, ootavad europarlamendi spiikrit ees veelgi suuremad väljakutsed.

Suurbritanniaga peetavate läbirääkimiste kulgemisel saab olema otsene mõju ka ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikide poliitikale.

Senine spiiker, sotsiaaldemokraat Martin Schulz naaseb Saksamaa poliitikase ning osaleb sügisel toimuvatel parlamendivalimistel SDP Nordrhein-Westfaleni liidumaa esinumbrina.

KANDIDAADID:

Euroopa Rahvapartei fraktsioon - Antonio Tajani (Itaalia)

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon - Gianni Pittella (Itaalia)

Euroopa Konservatiivid ja Reformistid - Helga Stevens (Belgia)

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Guy Verhofstadt (Belgia)

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Eleonora Forenza (Itaalia)

Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Jean Lambert (Suurbritannia)

Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - ei esitanud kandidaati

Rahvaste ja Vabaduste Euroopa - Laurentiu Rebega (Rumeenia)