ERR Moskvas: analüütikute sõnul sanktsioonid väga tõsiseid probleeme kaasa ei toonud

Venemaal arutatakse tuliselt Lääne kehtestatud sankstioonide võimalikku tühistamist, tuntud ekspertide keskus Gaidari instituut esitas raporti, milles hindas sanktsioonide mõju Vene rahandussüsteemile.

Gaidari instituudi analüütikute hinnangul oli Lääne krediidile juurdepääsu kinnikeeramine küll löök Vene majandusele, kuid katastroofi see ei põhjustanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me näeme näiteks, et need sanktsioonid viisid võlgade siseturu aktiviseerimisele. Obligatsioonide turg kasvab kiiresti. Ja kui rääkida ühe-paari aasta perspektiivist, siis mingeid tõsiseid piiranguid siin me ei näe," rääkis rahvamajanduse ja riigiteenistuse akadeemia teadur Pavel Trunin.

On palju räägitud, et maailmaturu madalad naftahinnad mõjutavad Venemaa majandust rohkem kui sanktsioonid, aga isegi kui nafta läheb kallimaks, ei lahenda see Läänest mahajäämise probleemi, arvavad eksperdid.

"Me ju nägime aastatel 2011-2014, kui naftahinnad olid kõrged, isegi 100 dollarit barreli eest, siis oli ju selge, et ilma reformideta, inertsist, Vene majandus aeglustub ja rohkem kui 2 protsenti ei kasva," ütles Gaidari instituudi teadustöö direktor Sergei Drobõševski.

Tuleb välja, et kasv ei tule ilma reformideta, reformid aga nõuavad raha. Raha aga jätkub vaid majanduse toetamiseks, mitte arenemiseks.

"Pikaajalises perspektiivis, pärast aastat 2020, oleks meil raske säilitada kasvu kõrget tempot ilma väliskapitalita. Aga me eeldame, et nii või naa, tasapisi neid finantssanktsioone võetakse maha," rääkis Pavel Trunin.

See langeb kokku Vene ametnike prognoosiga - nad arvavad, et osa sanktsioonidest võiks tühistada veel selle aasta jooksul.