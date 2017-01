Trump annab vande ja astub ametisse

(Foto: Reuters/Scanpix)

Donald Trumpi ametisseastumise üritused algasid juba neljapäeval kontserdiga Abraham Lincolni mälestussamba juures ning muude pidustustega üle terve linna.

Selle nädala jooksul on Washingtoni linna saabunud sadu tuhandeid külalisi, inauguratsiooni korraldajate ja jõuametkondade hinnangul valmistutakse umbes 800 000 kuni 900 000 külaliseks.

Meenutuseks - inauguratsiooni külalisterekordit hoiab ametist lahkuv president Barack Obama, kelle ametisse astumist tuli väisama lausa 1,8 miljonit inimest.

Donald Trump annab oma ametivande kongressihoone ehk kapitooliumi ees asuvatel treppidel Eesti aja järgi umbes kell pool seitse õhtul.

Paar tundi pärast seda toimub suurejooneline paraad kongressi juurest Valgesse majja ning kohaliku aja järgi õhtul külastab ametisse astunud president veel kolme inauguratsiooniballi.

Pea miljoni külalise hulka on oodata ka kümneid tuhandeid meeleavaldajaid, kellest mõned näitasid juba eile õhtul, et kavatsevad teha kõike, et tähelepanu pidustustelt eemale tõmmata.