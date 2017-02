20. jaanuaril sai ametlikult USA presidendiks Donald Trump. (Foto: Reuters/AFP//Scanpix)

"President Trump on öelnud väga selgelt, et ta ootab Vene valitsuselt Ukrainas toimuva vägivalla deseskaleerimist ja Krimmi tagastamist," ütles Spicer.

Spicer meenutas, et ennist ütles USA alaline esindaja ÜRO-s Nikki Haley samuti, et Washingtoni seisukoht Krimmi küsimuses pole USA varasema poliitika seisukohast muutunud ning et Venemaa on Krimmil okupatsioonivõim. Tema sõnutsi mõistab Trumpi administratsioon heade suhete tähtsust Venemaaga, kuid ei välista, et neid ei pruugi kujuneda.

"President mõistab, et head suhted Venemaaga võivad tõhustada Islamiriigi ja terrorismivastast võitlust maailmas," ütles ta, märkides, et eelneval administratsioonil ei õnnestunud luua Moskvaga õigeid suhteid ja seista oma huvide eest.

See oli Spiceri vastus ajakirjaniku küsimusele, kuivõrd karm võib olla Trumpi Vene poliitika, kui ta on korduvalt kiitnud Vene juhtkonda.

"Praegune president mõistab, et terved suhted Venemaaga vastavad USA riiklikele ja majandushuvidele," lisas Spicer. Kui see Trumpil peaks õnnestuma, on Spiceri sõnul suurepärane, kuid ta ei välistanud selle ebaõnnestumist.

Venemaa annekteeris Ukrainale kuuluva Krimmi poolsaare 2014. aasta märtsis.

Vene välisministeerium välistas Krimmi tagastamise

Venemaa ei kavatse Krimmi Ukrainale tagastada, ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

"Meie oma alasid ei tagasta. Krimm on Venemaa osa," ütles ta ajakirjanikele teabetunnis, kommenteerides Valge Maja teadet, et USA president Donald Trump ootab, et Venemaa tagastaks Krimmi Ukrainale.

Kreml: Lavrovi ja Tillersoni kohtumist on oodata neljapäeval

Venemaa välisminister Sergei Lavrov kohtub oma USA ametivenna Rex Tillersoniga esmakordselt neljapäeval Saksamaal, ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja kolmapäeval.

"Kohtumine välisminister Tillersoniga on kavas ning tehakse ettevalmistusi," et kohtuda 16. veebruaril, kui mõlemad diplomaadid viibivad Bonnis G20 välisministrite kohtumisel, ütles ministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.