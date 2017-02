Venemaa marssis Nemtsovi tapmise mälestuseks

Moskvas meenutati pühapäeval mälestusmarsiga Boris Nemtsovi, kelle tapmisest möödub esmaspäeval kaks aastat. Marsil osalejad nõudsid, et võimud leiaksid ja karistaksid mitte ainult opositsioonipoliitiku tapjaid, vaid ka tapmise organiseerijaid ja tellijaid.

Boris Nemtsovi mälestusmarsist võttis osa umbes 10 000 inimest. Seda pole just väga palju kümnemiljonilise elanikkonnaga pealinna jaoks. Vahepeal tekkis tunne, et Nemtsovi portreid ja lippe oli rohkem kui osalejaid, samas aga on nüüdsete võimuvastaste jaoks saanud kahe aasta eest tapetud opositsioonipoliitikust tõeline ikoon, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minu jaoks Nemtsov oli ja on isiksus suure tähega. Selliseks ta jääbki. Seetõttu on, mille nimel siia tulla. Ta oli tõesti liiga vaba inimene," kommenteeris moskvalane Juri.

"Meil on lapselapsed ja nende tuleviku nimel oleme me valmis välja minema ja Borisi mälestust austama. Väga kahju, et teda enam ei ole, aga tema ideed võidavad niikuinii," ütles moskvalanna Maria.

Marsil osalejaid nörritas, et kohtu alla sattusid ainult tapmise läbiviijad.

"Mul endal ei ole mingit kahtlust selles, et need inimesed, kes on trellide taga, on süüdi. Aga ma tahan rõhutada, et sellest ei piisa. Kui kõik piirdub kohtuotsusega läbiviijatele, aga organisaatorid ja tellijad jäävad vabadusse, siis nad usuvad lõplikult oma karistamatust, et nad võivad teha kõike, mida tahavad, ja poliitilisi tapmisi toimub ka edaspidi," selgitas opositsioonipoliitik Ilja Jašin.

Samasugused, aga väiksemad marsid toimusid pühapäeval ka teistes Venemaa linnades.