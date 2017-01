Chicagos vahistati Facebooki videoülekandes vägivallatsenud noored

Kuritegu pandi toime teisipäeval ühes Chicago korteris. 30 minutit kestvast videost on näha, kuidas ründajad 18-aastase erivajadustega ohvri riided katki lõikavad, talle sigaretituhka peale valavad, jalaga tema pead lükkavad ning lõikavad osa tema juukseid noaga ära, nii et veri väljas, vahendas BBC.

Näha on, kuidas mitu inimest joob, naerab ja suitsetab, samal ajal kui toa nurgas on kinniseotud ja kinnitopitud suuga ohver. Politsei teatel oli videost kuulda sedagi, kuidas ründajad halvustavalt valgetest inimestest ja presidendiks valitud Donald Trumpist räägivad.

Teistes samade meeste postitatud videotes pekstakse noort meest, sunnitakse teda tualetipotist vett jooma ning noaähvardusel ütlema, et ta armastab mustanahalisi.

Videost on näha afroameeriklanna ning vähemalt kaks afroameeriklast. Ohvriga on üks ründajaist tuttav koolist.

Politsei leidis ohvri pärast rünnakut tänavailt ekslemast. Vahistati ka kaks naist ja kaks meest, kõik nad olid 18-aastased Chicago elanikud.

Politseikomandör Kevin Duffin ütles, et nüüd uuritakse, kas rünnaku põhjused olid seotud ohvri rassiga. Samuti on võimalik, et juhtunut käsitletakse inimröövina, sest usutavasti rööviti ohver kuni 48 tundi enne rünnakut.

Ohver, kes kannatab vaimsete probleemide all, viidi rünnakust traumeerituna haiglasse ning tal oli politseiga suhtlemisel raskusi. Hiljem lasti ta aga haiglast koju.

Videot näidati 30 minutit Facebook Live'is, kuid hiljem eemaldas ettevõte video. Facebooki pressiesindaja ütles, et nad ei luba inimestel Facebookis kuritegusid ülistada.

Regarding the disturbing video that surfaced on social media of a battery: Incident is under investigation/suspects are being questioned pic.twitter.com/GGi3qs9rGv