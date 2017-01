Kremli sõnul on Venemaa tüdinud USA häkkimisega seotud "nõiajahist"

Venemaa president Vladimir Putin. (Foto: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/Reuters/Scanpix)

Venemaa hinnangul meenutavad väited, et Moskva juhtis küberkampaaniat USA presidendivalimiste mõjutamiseks, nõiajahti.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles ajakirjanikele, et Moskva on tüdinud sellistest süüdistustest, vahendas BBC.

Peskovi sõnul on USA luureagentuuride raport väidetava häkkimise kohta alusetu. Tegemist on esimese Venemaa ametliku reaktsiooniga raporti kohta.

Avalikustatud raport sisaldab väiteid, et Venemaa president Vladimir Putin tellis Demokraatliku Partei e-kirjade häkkimise, et kahjustada Donald Trumpi rivaali Hillary Clintonit ning mõjutada valimisi.

Peskov ütles, et Venemaa "eitab kategooriliselt, et Moskva on olnud küberrünnakutega seotud".

"Alusetud süüdistused, mida ei toeta miski, on ette valmistatud amatöörlikul, ebaprofessionaalsel viisil. Me ei tea, millisele informatsioonile nad tuginevad," kommenteeris Peskov. Ta lisas, et USA väited meenutavad "nõiajahti".

Ka Trump kasutas eelmisel nädalal sõna "nõiajaht" intervjuus New York Timesile, kus kritiseeris väiteid häkkimisest.

Trumpi personaliülem Reince Priebus ütles pühapäeval Fox Newsile, et tulevane president aktsepteerib luureraporti tulemusi. "Ta ei eita, et selle konkreetse kampaania taga olid Venemaa üksused," lisas Priebus.

Ta ei selgitanud aga, kas Trump usub raporti väiteid, et Putin isiklikult tellis küberrünnaku.

Trump ütles reedel pärast luureraportiga tutvumist, et küberrünnakud valimistulemusi ei mõjutanud.

USA president Barack Obama on juba seoses häkkimisega saatnud riigist välja 35 Vene diplomaati. Venemaa teatas, et ei vasta samaga.