ISIS võttis vastutuse Istanbuli rünnaku eest

Lilled Istanbulis rünnakupaiga juures. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Kalifaadi kangelaslik sõdur ründas kõige kuulsamat ööklubi, kus kristlased oma paganlikku pidu pidasid," kirjutas ISISega seotud uudisteagentuur Aamaq.

Rühmitus nimetas Türgit risti teenriks.

Türgi meedia teatas juba varem, et võimude hinnangul korraldas rünnaku ISIS. Päevalehed Hürriyet ja Karar kirjutasid esmaspäeval anonüümsetele julgeolekuallikatele viidates, et klubis Reina 39 inimest tapnud isik on pärit kas Usbekistanist või Kõrgõzstanist.

Politsei on leidnud sarnasusi juunis aset leidnud ohvriterohke rünnakuga Istanbuli Atatürki lennuväljale ning uurib, kas selle võis toime panna sama ISISe rakuke.

Siiani jooksus olev tulistaja tappis väljaspool klubi politseiniku ja veel ühe mehe ning avas siis valimatu tule sees pidutsenud inimeste pihta.

Pea kaks kolmandikku hukkunutest olid välismaalased, peamiselt Lähis-Idast.

Pärast seda, kui osa türklastest sotsiaalmeedia kasutajaist andis mõista, et peab 39 inimese elu nõudnud rünnaku Istanbuli ööklubile õigustatud karistuseks uusaastapidustuste eest, teatas peaminister Binali Yıldırım Twitteris, et terroritegude ülistamine internetis on karistatav kuritegu.