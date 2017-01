Putin ja Trump võivad pidada laupäeval esimese telefonivestluse

Donald Trump ja Vladimir Putin. (Foto: AFP/Scanpix)

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov vastas jaatavalt uudisteagentuuri RIA Novosti küsimusele, kas seesugune kõnelus kahe liidri vahel on võimalik, vahendas CNN. Kui see aset leiab, on see esimene pärast Trumpi ametissevannutamist 20. jaanuaril.

Putin ja Trump juba rääkisid telefonitsi novembris pärast Trumpi valimist ja leppisid kokku USA-Vene suhete normaliseerimises, mis on Ukraina kriisi tõttu märkimisväärselt kannatada saanud.

Kogu USA presidendikampaania vältel süüdistas demokraat Hillary Clinton Trumpi selles, et too on Putini hüpiknukk.

Vähem kui kuu aega enne Valgest Majast lahkumist rakendas endine president Barack Obama meetmeid Moskva vastu, põhjendades seda sekkumisega Ühendriikide presidendivalimistesse. Moskvat USA huvide kahjustamises süüdistanud Obama meetmed hõlmasid 35 luurega seotud diplomaadi väljasaatmist ja rahalisi sanktsioone Venemaa juhtivate luureagentuuride vastu.

Trump on lubanud soojendada suhteid Putini valitsusega ja on väljendanud oma meelepaha seoses väidetega, nagu oleks Venemaa sekkumine aidanud tal valimisi võita.