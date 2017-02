Prantslasi ärritab traditsioonilise salati "rüvetamine"

Ajaleht Nice Matin pani salatist rääkiva artikli juurde filmifoto karjuvast näitlejannast Taylor Schillingust. (Foto: Ekraanitõmmis Prantsuse ajalehe veebilehet.)

Prantsusmaal puhkes kriitikatorm seoses sellega, et naaberriigis Itaalias pani kiirtoidukett McDonald's prantslaste jaoks traditsioonilise tähtsusega Nice'i ehk Nizza salati sisse keedetud kartuleid.

Tegu pole esimese korraga, kui nimetatud toidu asjus "salatisõda" vallandub, vahendas The Local.

Salade niçoise ehk kohalikus oksitaani keele dialektis la salada nissarda on ajalooline roog, mille traditsiooniline retsept pärineb 19. sajandist, kuid mille ajalugu võib ulatuda veelgi varasemasse perioodi. Algse retsepti kohaselt pannakse salatisse tomateid, kõvaks keedetud mune, kohalikku päritolu oliive, anšooviseid ja oliiviõli. Salade niçoise'i on mitmel pool nimetatud ka "ideaalseks suvesalatiks".

Paraku on aga üle maailma populaarseks saanud salatisse hakanud restoranid ja tuntud kokad lisama ka muid koostisosi ja see valmistab traditsioonide asutajatele palju meelepaha. Eriti halvaks tooniks peavad nad seda, kui salatisse lisatakse kartuleid või muid keedetud köögivilju.

Kui Prantsuse meedia hiljuti avastas, et Itaalia McDonald's on hakanud salatisse lisama kartuleid, puhkes sotsiaalmeedias tõeline pahameeletorm, mida hakkas Twitteris tähistama hashtag #NicoiseGate.

Kiiresti hakkas ka levima hüüdlause "Je suis la salade Niçoise", millega viidatakse ajalehe Charlie Hebdo terrorirünnakule järgnenud hüüdlauset "Je suis Charlie".

Samas on meedia toonud välja ka selle, et alusetu on "pühaduserüvetamises" süüdistada ainult Itaalia haru, sest McDonald's pakub kartulitega Nice'i salatit ka teistes riikides.