Biden: luure teavitas meid Obamaga Trumpi kahjustada võivast infost juba varem

Barack Obama (paremal) ja Joe Biden. (Foto: Reuters/Scanpix)

Telekanal CNN teatas teisipäeval, et Venemaal võib olla USA presidendiks valitud Donald Trumpi kahjustavat infot. Nüüd kinnitas Bideni büroo CNNile, et teda ja Obamat teavitati sellistest väidetest juba eelmisel nädalal.

Bideni esindajate teatel rääkis asepresident, et luureametnikud tundsid kohustust infot Obamaga jagada, sest kavatsesid sellest ka Trumpi teavitada. Biden kinnitas, et on lugenud kogu 35 lehekülje pikkust dokumenti.

Bideni büroo kinnitusel küsinud Obama asepresidendilt pärast teabega tutvumist, mis on sellel üldse millegagi pistmist.

Bideni kommentaarid on esimesed, milles kõrge valitsusametnik kinnitab, et neid viidi luurebriifingul ka kõnealuste väidetega kurssi.

Trump on eitanud, et Venemaal on tema kohta kompromiteerivat materjali. Kreml on samuti teatanud, et neil ei ole Trumpi kohta mingit kompromiteerivat toimikut ja tegu on täieliku fantaasiaga.

Ametist lahkuv USA luuredirektor James Clapper oli samuti raporti suhtes kriitiline. Tema hinnangul ei lekkinud see ajakirjandusse luurekogukonnast.

Eelmise nädala reedel andsid USA luureagentuuride juhid Trumpile ülevaate andmetest, mis puudutavad Venemaa sekkumist USA presidendivalimistesse. Teisipäeval kirjutati meedias, et reedese briifingu materjalide hulka oli lisatud ka Trumpi poliitiliste konkurentide poolt eraturvafirmalt tellitud raport, mis sisaldas kinnitamata ja tõestamata väiteid, mille kohaselt on Kremlil Trumpi kohta ning tema meeskonna ja Venemaa esindajate koostöö kohta valimiste ajal kompromiteerivaid materjale.

Buzzfeed avaldas lisaks ka raporti enda, kuigi väljaanne rõhutas, et osa seal esitatud andmeid ei pruugi paika pidada ning väiteid on peaaegu võimatu tõestada.