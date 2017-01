Pence eitas Trumpi kampaania sidemeid Venemaa ametnikega

Donald Trump ja Mike Pence. (Foto: AFP/Scanpix)

"Liitusin kampaaniaga suvel ja võin teile öelda, et Trumpi kampaania ja selle abiliste kogu suhtlus oli Ameerika inimestega," rääkis Pence telesaates "Fox News Sunday", vahendas Politico.

Küsimusele, kas kontakt venelastega toimus, vastas Pence: "Muidugi mitte. Miks peaks kampaaniaga mingi kontakt olema?"

Samuti kommenteeris tulevane asepresident teadet, et tulevane riikliku julgeoleku nõunik Michael Flynn suhtles Vene ametnikega pärast seda, kui president Barack Obama administratsioon oli teinud teatavaks uued sanktsioonid Venemaale. Pence'i sõnul ei olnud Flynni vestlused venelastega USA sanktsioonidega seotud.

"Rääkisin kindral Flynniga eile ning sel ajal aset leidnud vestlused ei olnud USA sanktsioonidega kuidagi seotud," kinnitas Pence.

Trump on öelnud, et on avatud Vene-sanktsioonide eemaldamisele, ning Pence jagab tulevase presidendiga arvamust, et kui Venemaa aitab USAl terrorismi vastu võidelda, ollakse selliseks sammuks avatud.

"Arvan, et presidendiks valitu on teinud väga selgeks, et praegu on meie suhe Venemaaga kohutav. Presidendiks valitu tahab ilmtingimata uurida võimalusi paremate suhete loomiseks," nentis Pence.

Pence rõhutas, et ISIS ja teised terrorirühmitused on nii Venemaa kui USA vaenlased ja nende hävitamine on uue administratsiooni jaoks väga tähtis teema.

"Arvan, et inimestele meeldib Donald Trumpi puhul see, et ta on selline, kes suudab maha istuda, käised üles käärida ja kokkuleppeni jõuda," lisas Pence.