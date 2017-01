Teadur: May üritab anda Brexiti referendumile uut sisu

Suurbritannia Brexiti poliitika on veel ebaselge, kuid peaminister Theresa May reedese kõne tagamõte USA-s oli näidata, et Euroopa Liidust lahkumisega ei loobu Suurbritannia oma juhtivast rollist maailmas, arvas kaitseuuringute keskuse teadur Tony Lawrence

Suurbritannia peaminister Theresa May pidas USA visiidi käigus Philadelphias kõne, milles kutsus USA vabariiklasi üles säilitama USA ja Suurbritannia juhtrolli maailma julgeoleku tagamisel. Ta rõhutas NATO ja ÜRO tähtsust ning vajadust toetada liitlasi, tuues kõnes kahel korral näitena brittide sõjalise toetuse Eestile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ta ütles, et olgu tegu Iisraeliga Lähis-Idas või Eestiga Balti regioonis, tarvis on toetada sõpru ja liitlasi demokraatlikes riikides, kui need elavad karmis maanurgas.

May kutsus oma kõnes Ameerika Ühendriike üles koos Suurbritanniaga maailma uueks looma, kasutades korduvalt viiteid kunagistele juhtidele Ronald Reaganile ja Margaret Thatcherile. Kas uues alguses viibivad USA ja Suurbritannia moodustavad paarisrakendi, seda asjatundjad ennustada ei julge.

"Kindlasti on erisuhe Suurbritanniaga ka Trumpi huvides. Sõltumata sellest, kuidas majanduslik suhe - võimalik vabakaubanduslepe - tulevikus välja kujuneb, on ka sisepoliitiliselt Trumpile oluline näidata, et ta suudab luua tugevaid alliansse," kommenteeris välisminister Sven Mikser.

Kaitseuuringute keskuse teadur Tony Lawrence ütles, et tema jaoks oli ootamatu, kui paljudes küsimustes Theresa May asus erinevale seisukohale Donald Trumpiga võrreldes. Näiteks Venemaa-poliitika, Iraani tuumakokkulepe, NATO olulisuse rõhutamine.

Eestit mainis Briti peaminister oma kõnes kaks korda ja rõhutas, et liitlasi ei tohi ohu korral üksi jätta.

"Hoiatus mitte loovutada Kesk- ja Ida-Euroopat, mille Reagan ja Thatcher omal ajal vabaks võitlesid, uuesti Venemaa mõjusfääri," viitas Mikser.

"See oli tähtis sõnum, et Suurbritannia kindla seisukoha järgi on NATO julgeoleku aluskivi. Tõsiasi, et Briti sõdurid tulevad Eestisse lähitulevikus, on peaministril hästi meeles," kommenteeris Lawrence.

Tony Lawrence ütles ka, et tegelik poliitika on siiski kaetud teadmatuse looriga. Ta näeb Briti peaministri kõnes selget tagamõtet - näidata, et Euroopa Liidust lahkumine ei tähenda loobumist Briti juhtivast rollist maailmas, eriti senisest erilistest suhetest USA-ga..

"Theresa May üritab anda Brexiti referendumile uut sisu. See poleks pelgalt selja pööramine Euroopa Liidule, vaid soov olla taas otsustaja maailma asjades. See kõne oli osa püüdlusest koos USA-ga maailma juhtida," selgitas teadur.

Lawrence on skeptiline selles osas, kas Donald Trump ihaldab kohta paarisrakendis Suurbritanniaga maailma juhtimisel.

"Pole ka sugugi selge, mis kasu Trumpi arvates võiks olla Suurbritanniast paarilisena. Eriti arvestades, et Suurbritannia minetas poliitilist kaalu Euroopa Liidust lahkumisega, aga võib-olla nõrgeneb ka majanduslikult," rääkis Lawrence.