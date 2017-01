Euroopa parempopulistid korraldasid Saksamaal suurkohtumise

Parempopulistid pärast koosolekut. (Foto: Reuters/Scanpix)

Euroopa parempopulistid korraldasid täna Saksamaal Koblenzis suure koosoleku, et arutada uue, vaba Euroopa tulevikku. Vaatlejate sõnul loodetakse eelseisvatel valimistel ära kasutada samu meeleolusid, mis viisid USAs võimule Donald Trumpi.

Koosolekule saabijaid ühendab Euroopa Liidu vastasus ja eriti Euroopa rändepoliitika vastasus, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Osalevad näiteks Prantsuse rahvusinde juht Marine Le Pen, Hollandi Vabaduspartei liider Geert Wilders, samuti Altenatiiv Saksamaale ehk ADFi juht Frauke Petri. Koosolekul on oodata vähemalt tuhandet inimest ka Suurbritanniast, poolast, tsehhist, rumeeniast ja belgiast.

Samas ei ole ka eri riikide populistid ühtsed. Näiteks paljud saksa ADFi liikmed leiavad, et prantsuse rahvusrinnde majanduspoliitilised seisukohad on nii sarnased sotsialismile, et ei sobi ühte vaba turumajandust toetava ADFiga.

Erinev on ka suhtumine Venemaasse. näiteks rahastab Venemaa Prantsuse rahvusrinde tegevust, paljudes populistides tekitab aga võõristust Venemaa tugev soov Euroopa poliitikat mõjutada.

Koblenziz on kasutusele võetud ulatuslikud turvameetmed: kohal on üle tuhande politseiniku. Oodata on ka populistidevastast meeleavaldust.