Vene põhiseaduskohus eiras Euroopa inimõiguskohtu Jukose otsust

Jukose peakorter Moskvas 2007. aastal. (Foto: AFP/Scanpix)

"Tunnistada Euroopa Inimõiguste kohtu 2014. aasta 31. juuli otsus asjas naftaettevõtte Jukos Venemaa vastu (1,886 miljardi dollari suurusest valurahast ettevõtte endistele aktsionäridele) täitmisele mitte kuuluvaks," kuulutas neljapäeval põhiseaduskohtu esimees Valeri Zorkin.

"See otsus on lõplik, ei kuulu edasikaebamisele ja jõustub kuulutamisest, kehtib otse ega nõua kuulutamist muude ametkondade või ametiisikute polt," määras kohus.

Euroopa Nõuogu peasekretäri ametlik esindaja Daniel Holtgen edastas Interfaxile, et Vene põhiseaduskohtu otsus inimõiguskohtu otsuse kohta Jukose asjas "tekitab muret".

"Euroopa Nõukogu liikmesriigid on kohustatud järgima Euroopa inimõiguste konventsiooni sätet Strasbourgi kohtu otsuse täitmise kohta," rõhutas Holtgen.

"Me uurime põhiseaduskohtu otsust ja avaldame sobival ajal oma seisukoha," märkis ta.

Vene põhiseaduskohtu esimees Zorkin ütles ajakirjanikele, et Jukose otsus on ajaloos esimene, kus Vene põhiseaduskohus Euroopa inimõiguskohtu otsusega üldse ei nõustunud.

"Tahan rõhutada, et see on põhiseaduskohtu ajaloos esimene juhtum, kus ta ei nõustu inimõiguskohtu otsusega. Mingis mõttes on täna topeltristimine," ütles Zorkin.

Samas märkis ta, et Vene ülemkohus säilitab inimõiguskohtuga ja Euroopa õigussüsteemiga "kõige heatahtlikumad sidemed". Zorkin meenutas, Venemaa põhiseaduskohtu eelnevad otsused inimõiguskohtu otsuste kohta tunnistasid neid täitmisele mitte kuuluvaks vaid osaliselt.

Jukose endine juht Mihhail Hodorkovski jättis põhiseaduskohtu otsuse kommenteerimata.

"Mihhail Borissovitš ei hakka seda otsust kommenteerima nagu ta ei kommenteerinud ka Euroopa inimõiguskohtu ja Haagi kohtu otsust (50 miljardi dollari suuruse valuraha kohta), sest tal ei ole mingit sidet Jukose endiste aktsionäride hagidega," ütles Interfaxile Hodorkovski pressisekretär Kulle Pispanen.

Jukose huve esindava Group Menatep Limited (GML) meediadirektor Jonathan Hill ütles, et Vene põhiseaduskohtu otsus rikub Euroopa inimõiguste konventsiooni ja näitab Venemaa lugupidamatust seaduse ülimlikkuse vastu.

"Venemaa näitab järjekordselt hoolimatust seaduse ülimuslikkusest. Täna rikub ta Euroopa inimõiguste konventsiooni ja iga inimese õigust vabadusele ja õigusemõistmisele," ütles Hill neljapäeval Interfaxile, rõhutades, et iga konventsiooni osaline on kohustatud inimõiguskohtu otsuseid austama ja maksma selle otsusega määratud valuraha.

"Need on reeglid, nendel ei ole tingimusi. Sestpeale, kui kohus langetas 2014. aasta asjas Jukos Venemaa vastu otsuse, ei ole Venemaa midagi ette võtnud. Ta eiras ministrite nõukogu päringuid oma kohustuste täitmise kohta," ütles Hill.

"Tänane otsus ei üllata kedagi. See kinnitab asja, mida me niigi teame: Venemaa teeb meie demokraatlike institutsioonide õõnestamiseks kõik võimaliku," sõnas ta, lisades, et GML otsustab edasise tegevuse lähiajal.