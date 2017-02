ÜRO endine peasekretär ei kandideeri Lõuna-Korea presidendiks

ÜRO endine peasekretär Ban Ki-moon 1. veebruaril pressikonverentsil Soulis. (Foto: Reuters/Scanpix)

Ban ütles pressikonverentsil, et on pettunud riigi poliitilise institutsiooni tegevuses ning on otsustanud poliitikast lahkuda.

"Ma taandun poliitikast," sõnas ta. "Mul on kahju, et valmistan paljudele inimestele (selle otsusega) pettumust."

Ban kaalus kandideerimist pärast seda, kui ta lahkus aastavahetusel ÜRO peasekretäri ametikohalt.

Avaliku arvamuse küsitlused on näidanud tema toetuse pidevat vähenemist.