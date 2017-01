Euroopa Parlament näitas Oettingeri edasisele karjäärile rohelist tuld

Günther Oettinger 9. jaanuaril europarlamendis küsimustele vastamas. (Foto: AFP/Scanpix)

Edasine protseduur näeb ette, et peagi ametist lahkuv europarlamendi president Martin Schulz edastab Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile mitmete europarlamendi komisjonide kirja, milles mainitakse, et Oettingeril on piisav töökogemus nimetatud ametikohaks.

Europarlamendi selline otsus oli ootuspärane, sest varem mitmel korral skandaalidesse sattunud Oettinger esmaspäeval toimunud kuulamisel mingeid libastumisi ei teinud. Väljaande Politico märkis nimetatud kuulamist kirjeldades, et Oettingeri varasemaid mõttelende arvestades oli viimane kuulamine "täiesti huumorivaba".

Oettingeri võimalik tõusmine asepresidendiks on seotud sellega, et seni eelarve ja personali eest vastutanud asepresident Kristalina Georgieva läks oktoobris tööle Maailmapanka. Komisjoni president Jean-Claude Juncker tegi ettepaneku Georgieva kohale asuda Oettingerile, kes on aga viimasel ajal sattunud mitmetesse skandaalidesse. Näiteks sai palju vastukaja tema sõnakasutus hiinlaste kohta ning see, et ta kasutas Budapesti lendamiseks Kremli lobisti eralennukit.

Eurosaadikud on varem saatnud Junckerile ka Oettingeri kritiseerivaid kirju

Varem olid mitmed europarlamendi saadikud Oettingeri suhtes vägagi vastumeelsel seisukohal ning saatsid Junckerile isegi kirja, milles kutsuti üles Oettingeri mitte edutama.

Kirjas teatavad saadikud, et Oettingeri viimase aja tegevus ei ole volinikule kohane ja rikub nende käitumiskoodeksit, vahendas Euobserver.

Saadikud viitasid rassistlikele, misogüünsetele ja homofoobsetele märkustele, mida Oettingeri suust võis kuulda Saksamaa ärimeestega peetud lõunal mullu oktoobris, ning Kremli lobistiks peetava Saksa ärimehe eralennuki kasutamisele maikuus.

Oma sõnade eest on Oettinger vabandanud, eralennuki kasutamise kohta aga öelnud, et ei teinud midagi valesti.

Kirja Junckerile läkitanud saadikud leiavad aga, et "Oettingeri tegevus seab kahtluse alla tema võime uues ametis toime tulla ning tema nimetamine sellele kohale saadaks vale sõnumi Euroopa kodanikele, kes eeldavad, et kõrgema võimu kandjad on eeskujuks ning austavad demokraatia, läbipaistvuse, mitmekesisuse ja kaasamise põhimõtteid

Teravkeelsusega on Oettinger hiilanud juba aastakümneid

Oettingeri on saatnud väiksemad ja suuremad skandaalid seoses normide piire kompavate väljaütlemistega läbi kogu tema poliitkarjääri. 1988. aastal seadis ta Saksa paremtsentristliku kristlik-demokraatliku liidu noorteühenduse juhina kahtluse alla toonase parteijuhi ja kantsleri Helmut Kohli liidrivõimed ja ütles, et Kohli paremad päevad jäävad minevikku.

2000. aastal laulis Oettinger parempoolse tudengikorporatsiooni Ulmia üritusel Saksamaa hümni vastuolulist salmi "Deutschland, Deutschland über alles”, mis on seoste tõttu natsiajastuga ametlikust versioonist kõrvaldatud.

2005. aasta novembris soovitas Oettinger oma partei piirkonna koosolekul, et eakamatele töötajatele tuleks vähem palka maksta, sest näiteks 60-aastane vabrikutööline on vähem produktiivne kui tema 30-aastane kolleeg. "40-aastaselt jõuab kätte inimese jõudluse tipphetk," ütles toona 52-aastane Oettinger, nimetades üle 50-aastaseid laiskadeks koerteks.

2006. aastal pälvis Oettinger Saksamaa keeleühingult auhinna eriti silmapaistvate vigade eest saksa keele kasutamisel.

2011. aasta Fukushima tuumakatastroofi ajal hoiatas toona ELi energiavoliniku ametit pidanud Oettinger kõiki, kel on Jaapaniga seoseid, et tegu on apokalüpsisega ning kõik on kontrolli alt väljas.

2015. aastal, kui Alexis Tsipras oli kuu aega Kreeka peaminister olnud ja käimas olid ELi päästepaketi läbirääkimised Kreekaga, ütles Oettinger, et Kreeka valitsus käitub nagu elevant portselanipoes.

2016. aasta septembris nimetas digivolinik Briti endise peaministri David Cameroni kampaaniat roojaseks. Saksamaa paremäärmusliku partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) juhi Frauke Petry kohta ütles ta aga, et kui ta oleks selle veidra Petry-mutiga abielus, laseks ta endale juba täna õhtul kuuli pähe.

Oktoobris pidas Oettinger Hamburgis kõne, kus nimetas hiinlasi pilusilmadeks ning ütles Hiina ministritest rääkides, et kõigil neil olid juuksed kammitud vasakult paremale ja kaetud musta kingaviksiga. Lisaks teritas ta keelt ka geiabielude ja naiste suhtes, öeldes, et varsti kehtestavad seadusandjad kohustusliku geiabielu.

Samuti kuuluvad Oettingerile sõnad, et Donald Duck on tema arust etem kui Donald Trump.