Briti kaitseminister: NATO peab astuma vastu "Kremli võltsreaalsusele"

Briti kaitseminister sir Michael Fallon. (Foto: Reuters/Scanpix)

Suurbritannia kaitseminister sir Michael Michael ütles St Andrews'i ülikoolis peetud kõnes, et Venemaa viib läbi järjekindlat küberrünnakute kampaaniat, mille sihtmärkideks on lääneriikide demokraatlikud institutsioonid ja kriitilise tähtsusega infrastruktuur.

Moskva on muutnud desinformatsiooni relvaks, mille abil mõjutada ja destabiliseerida lääneriikide valitsusi ning nõrgestada NATO-t," rõhutas ta BBC teatel ja tuletas meelde, et Vladimir Putin on teinud valiku olla Lääne "strateegiliseks rivaaliks".

Fallon toonitas, et on äärmiselt vajalik, et NATO liikmesriigid tugevdaksid oma küberkaitset.

"NATO peab kaitsma end küberruumis sama efektiivselt nagu seda tehakse õhus, maal ja merel, et meie vastased teaksid, et küberrelvade kasutamine läheb neile kalliks maksma," lisas ta ja nentis, et küberrünnakud ja infosõda on muutunud Moskva "pidevaks käitumismustriks".

Fallon märkis kokkuvõtteks, et NATO peab tegema rohkem, et astuda vastu Kremli poolt loodud "võltsreaalsusele".

Briti parlamendi alamkoja äsja valminud raport hoiatab, et piisavate ametioskustega tööjõu puudus ning "kaootiline" suhtumine isiklike andmete kaitsmisse õõnestavad usaldust Briti valitsuse võimekusse kaitsta oma infrastruktuuri ja majandust küberrünnakute eest.

Falloni kõne leidis aset vaid mõni tund enne seda, kui Briti peaminister Theresa May kavatseb Maltal Euroopa Liidu mitteametlikul tippkohtumisel kutsuda NATO-sse kuuluvaid EL-i liikmesriike üles oma kaitsekulutusi tõstma.