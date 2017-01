Kasekamp: tuli välja, et Tillerson pole nii venemeelne kui arvati

Andres Kasekamp. (Foto: Postimees/Scanpix)

Eesti välispoliitika instituudi professor Andres Kasekamp ütles kolmapäevast USA välisministriks pürgiva Rex Tillersoni kuulamist senati ees kommenteerides, et tema venemeelsus on avalikkuses kohati üle dramatiseeritud.

"Vastupidiselt eestlaste muredele, tuli välja, et Tuli välja, et Tillerson ei ole nii Putini-meelne, venemeelne, kui varem oli alust arvata. Vähemalt tema vastuses senati kuulamise komisjoni ees oli ta suhteliselt kooskõlas senise Ameerika välispoliitika pealiiniga Venemaa suhtes," kommenteeris Kasekamp ERR-i portaalile.

Samas rõhutas Kasekamp, et nende kuulamiste eesmärk on saada senaatorite heakskiitu ametisse saamiseks.

"See, mida seal öeldakse on öeldud välja selle tagamõttega, et olla senaatoritele meelepärane," lausus Kasekamp.

Kasekamp nimetas kolmapäevase kuulamise kõige pingelisemaks osaks kui Vabariiklaste partei Florida senaator Marco Rubio Tillersoni Venemaa ja inimõiguste teemal pinnis.

Senaator Rubio küsis Tillersonilt Aleppo pommitamisele viidates, kas tema hinnangul on president Putini näol tegu sõjakurjategijaga. Tillerson vastas, et praegusel hetkel ta sellist määratlust ei kasutaks.

Kasekampi hinnangul võib sellist puiklemist võimaliku tulevase välisministri puhul mõistetavaks pidada. "Diplomaatias on ikka vaja paindlikkust ja kui USA tulevase peadiplomaadi ülesanne on ka läbi rääkida Venemaa valitsusega, siis see ei läheks väga edukalt, kui kohe alguses nimetatakse Putinit sõjakurjategijaks," seletas Kasekamp.

Kokkuvõtvalt märkis Kasekamp, et seda, mida sellistel kuulamistel öeldakse, peetakse ikkagi hiljem meeles. Samas praktilises diplomaatias ei saa alati kinni pidada varem välja öeldud seisukohtadest, nentis ta.

"Tillerson oli suhteliselt jõuline näiteks Krimmi küsimuses ja Ukraina abistamise küsimuses. Isegi kritiseeris Obama valitust, et ta oli liiga nõrk oma esialgse toetusega Ukrainale," kommenteeris Tillerson veel.

Märkimisväärseks pidas Kasekamp asjaolu, et Tillerson nendest teemadest Donald Trumpiga vestelnud ei ole.

Teistest välispoliitilistes teemades võis Kasekampi hinnangul Tillersoni esinemist pidada pigem nõrgapoolseks, sest tema sõnul võis aru saada, et senine suurärimees ei olnud end teemadega vajalikul määral kurssi viinud.