USA luureraporti teatel tellis Putin küberkampaania Trumpi toetamiseks

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Meie hinnangul eelistas Putin ja Vene valitsus selgelt presidendiks valitud Donald Trumpi," vahendas Reuters raportit.

"Samuti me hindame, et Putin ja Vene valitsus püüdsid aidata parandada Trumpi võimalusi, diskrediteerides Hillary Clintonit ja vastandades avalikult teda ebasoodsalt Trumpile," lisas raport.

"Me oleme neis hinnangutes kindlad," ütlevad luureasutused.

Raport teatab ka, et Vene luureteenistused korraldasid küberoperatsioone valimistega seotud sihtmärkide vastu, sealhulgas mõlema suurema poliitilise partei vastu.

Samuti ütleb raport, et Vene sõjaväeluure keskagentuur GRU "kasutas Guccifer 2.0 Personat ja DCLeaks.comi, et avalikustada küberrünnakutega saadud andmeid".

"Me oleme veendunud, et GRU edastas Demokraatide Rahvuskomitee (DNC) ja kõrgete demokraatide kohta saadud materjali WikiLeaksile," kirjutatakse raportis.

Samas märgitakse raportis, et WikiLeaksi kaudu avaldatud materjalid ei sisaldanud nähtavaid tõendeid võltsimisest ning ei leitud, et rünnatud oleks USA süsteeme, mis on seotud häälte lugemisega.

"Pärast valimispäeva alustas Vene luure meie hinnangul "õngitsemiskampaaniat", mille sihtmärgid olid USA valitsuse töötajad ja USA mõttekodade ning riikliku julgeoleku-, kaitse ja välispoliitika valdkonnas tegutsevate valitsusväliste organisatsioonidega seotud isikud," lisab raport.

Avalikustatud 25-leheküljeline dokument on vaid osa salastatud raportist, mida esitleti nii USA presidendile Barack Obamale kui ka tulevasele riigipeale Donald Trumpile.

Avalikustatud versioon ei sisalda detailseid tõendeid Putini väidetava rolli kohta häkkimises.

Trump teatas pärast kohtumist luurejuhtidega, et häkkimine ei mõjutanud presidendivalimiste tulemusi. "Kuigi Venemaa, Hiina, teised riigid, välised grupid ja inimesed järjepidevalt püüavad tungida meie valitsusasutuste, ettevõtete ja organisatsioonide, sealhulgas Demokraatide Rahvuskomitee kübertaristu, ei olnud sel mingit mõju valimiste tulemusele, sealhulgas ei mõjutatud hääletusterminale," ütles Trump pressiteates.

Tulevane president on korduvalt seadnud kahtluse alla USA luure väited Venemaa häkkimiskampaania kohta. USA ametnikud on varem öelnud, et Kreml oli ka demokraatide e-kirjade häkkimise taga, püüdes kahjustada sellega Clintonit. Väidetavalt saatis Vene agendid varastatud e-kirjad WikiLeaksile.

Venemaa eitab igasugust seotust häkkimisega ja WikiLeaksi asutaja Julian Assange on kinnitanud, et demokraatide e-kirju ei saadud Moskvalt.

Raporti koostasid USA Keskluure Agentuur (CIA), Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ja Riiklik Julgeoleku Agentuur (NSA).