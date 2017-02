WSJ: NATO lükkas raketitõrjesüsteemi arutelu Ukrainaga edasi

Raketikilbi osa Rumeenias Deveselu baasis. (Foto: AFP/Scanpix)

NATO lükkas edasi Venemaa terava vastuse kartuses läbirääkimised Ukrainaga alliansi raketitõrjesüsteemi asjus, edastas päevaleht The Wall Street Journal kolmapäeval.

NATO pelgab, et kui raketitõrjesüsteem läheb käiku, siis võivad sellest tingitud rusud või tehnilise rikkega rakett langeda Ukraina pinnale. Allianss mõtles selles küsimuses Ukrainaga maha istuda, kuid lükkas plaani edasi, kirjutas leht.

Otsus peatada läbirääkimised Ukrainaga langetati, kuna "liit on Venemaad puutuvates asjades keerulises seisus", ütlesid Lääne ametnikud WSJ-le.

"NATO alustas heidutusjõudude loomist Vene piiril - Saksamaa saatis teisipäeval esimesed sõdurid kohale, samas valmistub USA president Donald Trump rajama suhteid Vene presidendi Vladimir Putiniga," selgitas ajaleht.

See märgib, et "NATO-s arutavad diplomaadid Venemaaga suhtlemise laiendamist, seejuures arvavad mõningad ametlikud esindajad, et hr Trump püüdleb NATO ja Venemaa tihedama koostöö poole".

Samas tõdeb ajaleht, et "Ida-Ukraina olukord muudab Brüsseli ja Washingtoni pingutused Vene suhete ülevaatamisel keerulisteks".

Ühe NATO diplomaadi sõnul ei sulge praegune otsus teed läbirääkimisteks Ukrainaga tulevikus, kuid allianss liigub edasi ettevaatlikult, sest Venemaa on varem kasutanud raketitõrjesüsteemi väljaarendamist pingete suurendamiseks.

"Ukrainaga suhtlemine on poliitiliselt mõnevõrra tundlik, sest ilmselgelt võib see põhjustada venelaste ülereageerimise," lisas diplomaat.

NATO kavatseb kasutada raketitõrjesüsteemi vaid liitlasriikide kaitseks ega kavatse alla tulistada Ukrainat ründavaid rakette, ütlesid alliansi ametnikud. Samas võib juhtuda, et Rumeenias asuvast patareist raketi tulistamisel võivad õhus toimuva plahvatuse järel kukkuda rusud Ukraina pinnale. Lisaks võib juhtuda, et kui rakett ei taba märki, siis tabab see Ukrainat.

Süsteemi eesmärk on tulistada alla Iraanist tulistatud mandritevahelisi rakette. Iraan sooritas hiljuti uue raketikatsetuse.

Venemaa suhtub umbusuga väitesse, et süsteem on suunatud ainult Iraani vastu, ning nõuab NATO-lt raketikilbile piirangute kehtestamist. Brüssel ja Washington on sellele vastu.

Ukraina diplomaat ja NATO allikas: mingit sellist kohtumist polnud kavas

Ukraina diplomaadi ja anonüümse NATO allika kinnitusel aga polnud lähiajal kavas mingit raketikilpi puudutavat kohtumist.

Ukrainat NATO-s esindav diplomaat Egor Božok ütles Radio Svobodale, et praegusel hetkel on alliansil ja Ukrainal raketikilbist palju olulisemaid teemasid arutada.

"Me ei kavandanud ega ka korraldanud konsultatsioone NATO-ga raketikilbi küsimuses. Meil on täna päevakorras teised, palju olulisemad teemad," märkis ta ja tõstis esile näiteks julgeoleku Mustal merel. "Aga Rumeeniasse paigutatud raketikilbi tagajärgede asjus ei olnud ei läbirääkimisi ega ka selliste kõneluste planeerimist. Ma ei tea, kust ajakirjanik sellise informatsiooni võttis."

Anonüümseks jäänud NATO allikas rõhutas, et mitte ühtegi kohtumist mitte ühegi riigiga ära ei jäetud. Mis aga raketikilpi puudutab, arvestab NATO ka edaspidi oma partnerite huvidega ning jätkab selles küsimuses nendega koostööd.